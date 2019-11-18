Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:12 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:15 TSİ

Başkan Yardımcısı Solakoğlu birimleri ziyaret etti

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, kendisine bağlı bulunan müdürlüklerin birimlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren birimleri ziyaret etti. Programda Başkan Yardımcısı Solakoğlu’na , Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç eşlik etti. Solakoğlu, ilk ziyaretini Çocuk Hakları Masası ve Çocuk Hakları Okulu’na gerçekleştirdi. Çocuk Hakları Okulu’nun fiziki yapısı ve işleyişi hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Solakoğlu daha sonra Yahya Kaptan Emekli Evi’nde emeklilerle bir araya geldi.

BİRİMLERİ ZİYARET ETTİ

Yahya Kaptan Emekli Evi’ndeki mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Yardımcısı Solakoğlu, ziyaret esnasında devam eden satranç mücadelesini de heyecanla takip etti. Başkan Yardımcısı Solakoğlu, emekli evinin yer aldığı mahalle konağında çalışmalarını sürdüren Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu ile görüşerek bilgi aldı.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Yahyakaptan’daki ziyaretlerin ardından Yuvam Akarca Emekli Evi’ne giden Başkan Solakoğlu, burada bir araya geldiği mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinledi. Son olarak Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Solakoğlu, kurumun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bugün 16:12 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Zeybek: "Evde otursam vatandaş haklı" mask
Zeybek: "Evde otursam vatandaş haklı"
Yeniden Refah’ta, umut kongresi mask
Yeniden Refah’ta, umut kongresi
Tarhan: Gebze Metrosu’nu kimin yapacağı daha kararlaştırılmadı mask
Tarhan: Gebze Metrosu’nu kimin yapacağı daha kararlaştırılmadı
AKP'de halk günü başlıyor mask
AKP'de halk günü başlıyor
MHP’den ‘vatandaşlık için kurs’ teklifi mask
MHP’den ‘vatandaşlık için kurs’ teklifi
CHP Kartepe’de çift listenin sonucu belli oldu mask
CHP Kartepe’de çift listenin sonucu belli oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı mask
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı
İzmitli iş adamından şok sözler mask
İzmitli iş adamından şok sözler
İzmit'te elektrikler kesilecek mask
İzmit'te elektrikler kesilecek
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar mask
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar
Bileklerini kesip kendini astı mask
Bileklerini kesip kendini astı

GALERİ

Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL