Başkan Yardımcısı Solakoğlu birimleri ziyaret etti

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren birimleri ziyaret etti. Programda Başkan Yardımcısı Solakoğlu’na , Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç eşlik etti. Solakoğlu, ilk ziyaretini Çocuk Hakları Masası ve Çocuk Hakları Okulu’na gerçekleştirdi. Çocuk Hakları Okulu’nun fiziki yapısı ve işleyişi hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Solakoğlu daha sonra Yahya Kaptan Emekli Evi’nde emeklilerle bir araya geldi.

BİRİMLERİ ZİYARET ETTİ

Yahya Kaptan Emekli Evi’ndeki mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Yardımcısı Solakoğlu, ziyaret esnasında devam eden satranç mücadelesini de heyecanla takip etti. Başkan Yardımcısı Solakoğlu, emekli evinin yer aldığı mahalle konağında çalışmalarını sürdüren Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu ile görüşerek bilgi aldı.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Yahyakaptan’daki ziyaretlerin ardından Yuvam Akarca Emekli Evi’ne giden Başkan Solakoğlu, burada bir araya geldiği mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinledi. Son olarak Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Solakoğlu, kurumun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.