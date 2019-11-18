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Aydınlar Ocağı’nda devletin reorganizasyonu konuşuldu

Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın kasım ayı etkinliğinde devletin reorganizasyonu konuşuldu
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Kocaeli Barosu avukatlarından ve Adalet Bakanlığı arabulucularından Gürkan Uysal’ın konuşmacı olduğu etkinliğe Kocaeli Aydınlar Ocağı başkanları Süleyman Pekin ve Av. Ruhittin Sönmez, Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feyzullah Divli ve Şube Yöneticileri, Kam Davulu Dergi Temsilcisi Özer Mert Özdemir ve Kocaelili Türkçüler, Kuruçeşme eski Belediye Başkanı Ali Kahraman, Derince eski Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Akgün, Kocaeli Aydınlar Ocağı Şube Yöneticileri ve üyeleri ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ocak Başkanı Süleyman Pekin; toplu aile intiharları, otistik çocuklara yönelik tepkiler, şiddet ve düzensizlik düzeninin getirdiği toplumsal afaziye (söz yitimi) dikkat çekti ve hukuktan, adaletten başlayarak sistemin bozulan tüm devrelerinin yeniden yapılandırılmasının gereğinden bahsetti. Sonrasında söz alan Av. Gürkan Uysal Yeni bir anlayış, yeni bir teşkilat ve yeni bir anayasa başlıkları altında sunum gerçekleştirdi.

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