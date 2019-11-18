Ford’un şampiyonlarından gençlere eğitim

Ford Motor Company’nin 2003 yılında Amerika’da geliştirdiği güvenli sürüş eğitim projesi olan “Ford Sürüş Akademisi" (Ford Driving Skills For Life) bu yıl dördüncü kez Türkiye’de gerçekleşti. 2003 yılından bu yana dünya çapında bir milyonu aşkın genci bilinçlendiren ve 14-15 Kasım tarihlerinde İTÜ Ayazağa kampüsünde ücretsiz olarak gerçekleşen etkinlikte genç sürücüler, Ford Sürüş Akademisi’nde Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotlarından eğitim aldı.

TRAFİK KURALLARI UYGULANDI

18-24 yaş aralığındaki gençleri hedefleyen ve yoğun ilgi gören eğitim 3,5 saatlik seanslar olarak gerçekleşti. 4 aşamadan oluşan programda, direksiyon başında SMS atma ve fotoğraf çekme gibi dikkat dağıtıcı davranışların ve alkollü araç kullanımının tehlikeleri de sarhoş gözlüğü olarak ifade edilen simülasyon gözlükleri ile uygulamalı olarak gösterildi. Avrupa'da, 18-24 yaş arası gençlerin birinci ölüm nedeninin trafik kazası olması nedeniyle, Ford Sürüş Akademisi’nde; tehlike tanıma, direksiyon hakimiyeti, hız ve mesafe yönetimi gibi beceri geliştirme eğitimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi.

BOSTANCI SAHNEDE

Ford Sürüş Akademisi, çeşitli ülkelerin önde gelen eğitim kurumlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Platformun Türkiye ayağında bu önemli görev; Türkiye’nin önemli motor sporları simgelerinden biri olan Avrupa şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye’nin pilotu Murat Bostancı tarafından gerçekleştirildi. Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotları, Ford Sürüş Akademisi kapsamında sürüş tecrübelerini ve bilgilerini genç sürücülerle paylaştılar. Türkiye’de bu kapsamda bir ilk niteliği taşıyan eğitimler ile genç sürücülerin bilinçlenmesi ve trafikte daha güvenli seyahat etmeleri amaçlanıyor.