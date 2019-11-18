Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ve Anadolu Otoyolu İşletme Müdürü Atilla Tatarhan, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret edip, yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili bilgi verdi. Vali Hüseyin Aksoy daKuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ve Anadolu Otoyolu İşletme Müdürü Atilla Tatarhan’a çalışmalarında başarılar dileyerek, teşekkür etti.
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Uluğtekin ve Tatarhan’dan Aksoy’a ziyaret
Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ve Anadolu Otoyolu İşletme Müdürü Atilla Tatarhan, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz