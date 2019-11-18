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Uluğtekin ve Tatarhan’dan Aksoy’a ziyaret

Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ve Anadolu Otoyolu İşletme Müdürü Atilla Tatarhan, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti
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Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ve Anadolu Otoyolu İşletme Müdürü Atilla Tatarhan, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret edip, yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili bilgi verdi. Vali Hüseyin Aksoy daKuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ve Anadolu Otoyolu İşletme Müdürü Atilla Tatarhan’a çalışmalarında başarılar dileyerek, teşekkür etti. 

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