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İkrambey Restoran Başiskele’de hizmete açıldı

Metin ve Mehmet Taştekin kardeşlerin sahibi olduğu İkrambey Restoran, Başiskele Körfez Mahallesi D-130 Karayolu No 72’de hizmete girdi
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İlimizin doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ilçelerinden biri olan Başiskele’de de çeşitli yatırımlar hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Metin ve Mehmet Taştekin kardeşlerin sahibi olduğu İkrambey Restoran da müşterilerinin ziyaretine açıldı. Körfez Mahallesi D- 130 No 72’de hizmet verecek olan restoranın açılışına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, siyasiler, iş insanları, STK temsilcileri, Taştekin ailesinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, SP İl Başkanı Zafer Mutlu ve diğer protokol üyeleri birlikte kesti.

ÖZLÜ: BAŞİSKELE İÇİN KAZANÇ

Açılış töreni nedeniyle açıklamalarda bulunan ve işletmenin Başiskele açısından önemli bir kazanç olduğunu belirten Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Çok güzel bir işletmenin açılışına şahitlik ediyoruz. Böyle güzel bir mekânı Başiskelemize kazandırdıkları için Taştekin ailesine teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımların farkındayız, bu nedenle de işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“BAŞİSKELEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Daha sonra söz alan ve işletmelerinin Başiskele’ye hayır getirmesi temennisinde bulunan işletme sahibi Metin Taştekin, “Restoranımız başta Başiskelemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bizleri burada yalnız bırakmayan başta Belediye Başkanımız Yasin Özlü, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu ve tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Kocaeli’nin en hızlı nüfus artışının yaşandığı ve yerli-yabancı birçok turistin uğrak noktası olmaya başlayan Başiskelemiz’de bu güzel, temiz ve nezih restoranımızı ilçemize kazandırmak bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Bugün 16:18 TSİ - Yaşam

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