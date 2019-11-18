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Kartepe Turizm Meslek Lisesi açılışa hazır

2017 yılında Kartepe’nin Maşukiye Mahallesi’nde yapımına başlanan Kartepe Turizm Meslek Lisesi’nin açılış için hazır olduğu bildirildi
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından AZD Mühendislik ile Geliş Madencilik firmalarına ihale edilen ve 2017 yılında yapımına başlanan Kartepe Turizm Meslek Lisesi’nin açılışa hazır olduğu öğrenildi. 18 Milyon Türk Lirası’na mal olduğu kaydedilen lisenin, TOKİ tarafından Millî Eğitim Bakanlığı’na devrinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

PANSİYON ŞEKLİNDE

Okulu iç özellikleri ile ilgili bilgiler de belli oldu. Buna göre, 13 dersliği bulunan okulun, 180 kişilik yatak ve 300 kişili öğrenci kapasitesi mevcut. Maşukiye ’den Kartepe’ye çıkarkenKorupark piknik alanının karşısındaki 26 dönümlük ormanlık alana inşa edilen okulun, Kartepe açısından önemli bir marka olduğu aktarıldı. AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’ın da okulun yapımı ve hizmete açılması konusunda önemli çalışmalar üstlendiği belirtildi.

O İSİMLERE TEŞEKKÜR

Öte yandan okulun inşasında emeği geçen AKP Eski Milletvekili Sibel Gönül, Kartepe Eski Belediye Başkanı Şükrü Karabalık, AKP Eski İlçe Başkanı Hasan Kandaz, Eski Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Arat’a teşekkür edildiği kaydedildi.

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