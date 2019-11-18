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Darıca İlçe Emniyet Binası en kısa sürede tamamlanacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli İl Emniyet Müdürü olarak görevine başlayan Veysel Tipioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kısa süre önce Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan ve görevine başlayan Veysel Tipioğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve meclis üyeleriyle birlikte İl Emniyet Müdürü Tipioğlu’nu makamında ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görevinde başarılar dileyerek istişarelerde bulundu.

DARICA’NIN SİMGESİNİ GÖTÜRDÜ

Darıca’da inşaatı yeniden başlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili de fikir alışverişinde bulunan Başkan Bıyık, inşaatın kısa sürede bitirileceğini ve Darıca’nın yakında yeni emniyet binasına kavuşacağını söyledi. Başkan Bıyık, ziyaret sonrasında Tipioğlu’na Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı hediye ederek başarılar diledi. Emniyet Müdürü Tipioğlu da Başkan Bıyık’a nazik ziyareti için teşekkür etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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