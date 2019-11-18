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Organ bağışı haftasında, Gölcük hedefine ulaştı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlevan, Gölcüklülerin duyarlılıkları sayesinde, Organ Bağışı Haftası kapsamında hastanenin organ bağışı hedefini tutturduğunu söyledi
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Organ bağış haftasından dolayı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yöneticileri tarafından Gölcük'ün belirli noktalarında organ bağış stantları kuruldu. Aynı zamanda son bir haftadır hastane giriş salonunda organ bağış standı da kuruldu. Hastaneye gelirken organ bağışı için bilgi alan vatandaşlar, aynı zamanda organ bağışında bulunarak önemli bir duyarlılık örneği sergiledi. Bir yıl içerisinde Gölcük'te 700 kişi organ bağışı yaparken, son bir haftadır Gölcük'te yaklaşık 110 kişi organ bağışında bulundu. Organ bağışında Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi hedefini tutturmuş oldu.

ÇOK HASTA BEKLİYOR

Organ bağışı ile ilgili açıklama yapan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan; “Organ bağışında hedeflediğimiz çalışmayı tutturduk. Bunun en büyük nedeni Gölcük halkımızın organ ve doku bağışındaki duyarlılığıdır. Gerek hastanemizde, gerekse ilçemizin belirli noktalarına organ bağış standı kuruyoruz. Kurduğumuz stantlar halkımızın ilgisini çekiyor. Organ bağışı almadan önce halkımıza organ bağışının nasıl yapıldığı ve ne şekilde alındığını halkımıza en iyi şekilde anlatıyoruz. Ülkemiz genelinde organ bekleyen çok hastalarımız var. Bu hastalarımızın organ ihtiyacını gidermek için organ bağış çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

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