AKP’li kadınlardan Karaaslan’a hayırlı olsun ziyareti

2002-2019 yılları arasında AKP gençlik kolları, il başkan yardımcılığı, AKP il yönetim kurulu üyeliği, AKP ilçe başkan yardımcılığı, AKP tanıtım medyadan sorumlu il başkan yardımcılığı, tanıtım ve medya sorumluluğu, Kandıra koordinatörlüğü yapan, 31 Mart yerel seçimlerinde Kandıra Belediye Başkan Aday Adayı olan Yakup Karaaslan; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş İdari İşler Müdürlüğü’ne atandıktan sonra, hayırlı olsun dileklerini iletmek için ziyaretçi akınına uğradı.
BAYRAM VE KADINLARA TEŞEKKÜR
Kandıra AKP Kadın Kolları, Karaaslan’nı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler. Kandıra AKP Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram ve yönetimi Yakup Karaaslan’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Karaaslan, AKP Kandıra Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz