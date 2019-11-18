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Atatürk’e ait eşyalar öğrencileri duygulandırıyor

İzmit Belediyesi tarafından şehre getirilen “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te” müzesi İzmit’teki okulların yanı sıra çevre ilçelerdeki okullar tarafında da yoğun ilgi görüyor
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 Açıldığı ilk günden itibaren İzmit halkının yanı sıra okullar tarafından yoğun ilgi gören “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te” müzesi çevre ilçelerden de ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre ilçelerden müzeye ziyarette bulunan okullar arasında Kartepe ilçesinden Bahçeşehir Koleji, Eşme Ortaokulu, Başiskele ilçesinden Kocaeli Kokpit Koleji ve İstek Kocaeli Okulları, Derince ilçesinden Bekir Sıtkı Özer İlkokulu ve Çenesuyu İlkokulu, Gölcük ilçesinden  Piyalepaşa İlkokulu da yer aldı. Özellikle Atatürk'ün Na’şının 19 Kasım 1938’de Yavuz zırhlısıyla İstanbul'dan Ankara’ya taşınması sırasında İzmit İskelesi'ne çıkarılarak müzede bekletildiği nokta, öğrencilerde derin duygular yaratıyor.

23 NİSAN FOTOĞRAFI

Ayrıca, 23 Nisan 1934 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çekilmiş olan köy enstitüleri talebelerine ait bir fotoğrafta ziyaretçileri derinden etkiliyor. Çünkü bu fotoğrafta öğrenciler çekim sırasında fotoğraf makinesine değil, ileriye doğru bakıyor. Atatürk’ün Türk milletinin daima geleceğe, ileriye bakması gerektiğini savunduğu için çocukların bu şekilde poz vermiş olması ziyaretçilerde büyük ilgi yaratıyor.

ATATÜRK’ÜN EŞYALARI

Kocaeli halkı ve öğrencilerde büyük ilgi yaratan müze içerik bakımından da kendine hayran bırakıyor. Atatürk’e, annesi Zübeyde Hanım’a ve Fikrîye Hanım’a ait özel eşyaların sahip olduğu yaşanmışlık hissinin kendilerine Atatürk ruhunu yaşattığını belirten öğrenciler, “  İzmit Belediyesi’nin şehrimize getirdiği bu sergi sayesinde Atatürk’ü hissetmek için başka illere gitmemize gerek kalmıyor. Hepimizin gidebilme imkânı da olmuyor. Belediye başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet sayesinde kendi şehrimizde Atatürk’ü daha iyi tanıyor ve yaşıyoruz” diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini ettiler.

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