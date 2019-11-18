DİSK’e bağlı Sendikalardan 20 Kasım’da büyük miting

DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, DİSK’e bağlı sendikaların da katılımıyla bugün sendika binası önünde basın açıklaması düzenledi. Sendika Başkanı Küçük “Bu Çarşamba günü DİSK Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu ilimize gelecek.İşsizlik, zamlar, EYT sorunu, vergi yükünün fazlalığı ve ekonomik kriz hakkında İzmit Sabri Yalım Parkı’nın önünde 17.30’da yapacağımız büyük mitingimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Basın açıklamasına Genel-İş Sendika Şube Başkanı Vedat Küçük’ün yanı sıra Birleşik Metal İş Şube Başkanı Talat Çelik ve üyeleri,Lastik-İş ŞubeSekreteri Gökhan Atalay ve Mali Sekreteri Akın Giray, Brisa, Goodyear ve Pırelli temsilcileri katıldı.

“İŞSİZLİK TARİHİ REKORUNU KIRIYOR”

Yürüyüş Yolu’nda broşür dağıtımı yaparak vatandaşları mitinge davet ederek açıklamalar Genel-İş Sendika Başkanı Küçük; “Ülkede kriz yok diyorlar ama zamlar ve işsizlik cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyor. Bu sonu gelmeyen zamlara Türkiye genelindeki ortak tepkilerimiz sürüyor. 20 Kasım Çarşamba günü Sabri Yalım Parkı önünde 17.30’da DİSK Genel Başkanımız’ın da katılacağı büyük mitingimize herkesi bekliyoruz. Emeğiyle geçinen, mağduru, işsizi, emeklisi, EYT’ye takılanı gibi kriz sürecini ilgilendiren ve Ocak 2020’den itibaren de resmileşecek olan zamlar ve vergi oranlarıyla ilgili açıklama yapacağız. DİSK’in ülke genelindeki mitingleri devam ediyor, Adana ve İzmir’deki mitinglerimiz tamamlandı. Bölgesel eylemlerimizin bir parçası da Kocaeli’de gerçekleşmiş olacak” şeklinde konuştu.

“BU ZAMLAR ARTIK GERİ ÇEKİLMELİ”

Küçük sözlerinin devamında; “EYT ülkemizin kanayan yarası bunu hep dile getiriyoruz sonuna kadar da getireceğiz. İnsanlar çalışıyor ve sırf emekli olmak için yaşa takılıyor. O arada işsiz kalıyor, iş bulamadıkları için de geçinemiyor, bu çok büyük bir sorun. EYT yakında konfederasyonlaşacak ve mağdur olan milyonlarca insanın mücadelesinden de vazgeçmeyecek. Ayrıca bu ülkede en büyük sorun işsizlik ve zamlardır. Belirtilen işsizlik rakamlarından da fazla işsiz insan var ülkemizde. Maaşlar dışında her şeye sürekli zam yapılıyor. Akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, gıda ürünlerine, sayısız temel ihtiyaç giderlerine yapılan bu zamlar artık geri çekilmeli. Bunların çözümü hükümeti yapacağı yasal düzenlemelere bağlı, düzenlenmesi için de mücadelemizi sonuna kadar götüreceğiz” dedi.

“SEFALET POLİTİKALARINA İTİRAZ EDİYORUZ”

Zamların ve vergilerin adaletsiz olduğuna sitem eden Sendika Başkanı Küçük; “Ülkede gelir adaletsizliğinin olduğu bir süreçteyiz. Olanlar hep aynı; sürekli zam, vergilerde adaletsizlik, bunlarla beraber işsizlik, EYT sorunu… Bu vergilere ve her şeye yapılan zamlar geçmişte de böyleydi, şu anda da değişen hiçbir bir şey yok politikalar hep aynı. Ülkede kriz yok diyorlar çarşıda pazarda markette fiyatlar uçuyor. Evlere gelen faturaları değil yüzde 8, yüzde 50 zamlandı. Biz siyaset peşinde değiliz hakkımızın peşindeyiz. İşçi sınıfı ve tüm emekçiler olarak bu sefalet politikalarını asla kabul etmiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.