Kocaeli Valiliği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği tarafından “Kamu Çalışanları Sigara Bırakıyor” etkinliğiyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Kocaeli Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Argun Barış, Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Ömer Karataş, ilçe sağlık müdürleri, devlet hastanelerin başhekimleri ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

“HERKESİN ÇOK ÖNEMSEMESİ GEREKİYOR”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, “Bu konu bizim için çok önemli. Sigara tüm dünya tarafından zararı bilinen bir madde. İçerisinde kimyasal bir ürün. Kocaeli Valiliğimiz bünyesinde kurumlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuyu herkesin çok önemsemesi gerekiyor. Kamu görevlileriyle sınırlı olan kampanyanın yanı sıra tüm halkımızı da kapsayan kampanyalar da yapılmalı. Kampanyaya destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“YÜZDE 32’DEN 24’E DÜŞMÜŞTÜ”

Ergüney’in ardından konuşan Kocaeli Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Argun Barış, “Sende Bırakabilirsin Kampanyası düzenlenmişti. Bu kampanya sonrasından ilimizdeki sigara içme oranı yüzde 32’den yüzde 24’e düşmüştü. Tüm vatandaşlarımız ve kurumlarımız sigara bırakma konusunda elinden gelen çabayı göstermeliler” dedi.

“11 KAMU PERSONELİNE HEDİYE VERİLECEK”

Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Ömer Karataş şu ifadeleri kullandı; 12 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019/5 Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunda alınan karar gereği “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’’ etkinlikleri kapsamında, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği işbirliğinde “Kamu Görevlileri Sigarayı Bırakıyor” etkinliği için bir aradayız. İlçe Kaymakamlıklarımız koordinasyonunda ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz tarafından yürütülecek olan bu etkinlik kapsamında, 7 Şubat 2020 Cuma günü düzenlenecek olan ödül töreni programında ilimiz genelinde toplam 11 (onbir) kamu personeline sürpriz hediyeler verilecektir. Sürpriz hediyelerden birisi bisiklet sadece onu söyleyebilirim.

“ŞİFA DAĞITAN BİREYLERİN İÇMEMELERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Öncelikle neden kamu görevlileri sigara bırakıyor? Çünkü, Devlet müesseseleri vatandaşa bir hizmet müessesesidir. Örneğin, Öğretmenlerimizin veya Doktorlarımızın insan yetiştiren, şifa dağıtan bireylerin sigara içmemeleri çok önemli. Öğretmen, doktor ve tüm kamu çalışanları bütün topluma örnek oluyor. Halkımızın bilinçlendirilmesi, onların sigarayı bırakmalarına yönelik çalışmalar yapılması her kurumda çok önemli ama devlet kurumlarında ayrı bir önem arz ediyor. Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği olarak İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sigaradan vazgeçip, Sağlıklı Yaşamı tercih etmelerini teşvik etmek amacıyla 31 Mayıs 2020 Dünya Tütünsüz Gününde bizimle paydaş olan ve bu işi sahiplenen STK’larla birlikte daha büyük çaplı bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

KAMU GÖREVLİLERİ SİGARAYI BIRAKIYOR ETKİNLİK KURALLARI

Etkinliğe en az bir yıldır sigara içen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na uygun 19- 50 yaş arası tüm kamu görevlileri katılabilecektir. Doğum tarih aralığı 1969 – 2000.İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından her, 18 Kasım 2019- 29 Kasım 2019 tarihleri arasında hasta kayıt ve randevu planlaması işlemlerini takip edecek bir personel görevlendirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler öncelikle 18 Kasım 2019 - 29 Kasım 2019 tarih aralığında, en yakın İlçe Sağlık Müdürlüğümüze başvuruda bulunacaklar.

Katılımcılar tarafından 29 Kasım 2019 Cuma günü bitimine kadar teslim edilen formların, İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından 3 Aralık 2019 Salı günü mesai saati bitimine kadar Etkinlik Merkezine (Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İzmit Akçakoca Bey Sağlıklı Hayat Merkezi Tütün ile Mücadele Birimine) ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru formları, Etkinlik Merkezi tarafından değerlendirilip kayıt altına alınacak.

Etkinlik kapsamında sigara bırakmak isteyen kamu görevlilerine başvuruda bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından en yakın sigara bıraktırma polikliniklerine 9 Aralık 2019 Pazartesi – 13 Aralık Cuma 2019 tarihleri arasında randevu alınarak, başvuru sahibi telefonla aranarak randevu saati ve tarihi belirtilecek, randevuları planlanan ve etkinlik kapsamında sigara bırakmak isteyen kamu görevlilerinin ise 9 Aralık 2019 Pazartesi – 13 Aralık Cuma 2019 tarihleri arasında Sigara Bıraktırma Polikliniklerinde muayene olmaları ve gerekli tetkikleri titizlikle yaptırmaları gerekiyor. Katılımcıların, 1 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında 5 hafta süre ile sigara içmemeleri gerekiyor.Ödül Töreni Programı 7 Şubat 2020 Cuma günü saat: 15:00’de Kocaeli Valiliğinde gerçekleştirilecek.

KOCAELİ SİGARA BIRAKTIRMA POLİKLİNİKLERİ

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Umuttepe Yerleşkesi Adres: Eski İstanbul Yolu 10. km Umuttepe/Kocaeli

Tel: (0 262) 3038175

(0 262) 3037575 (Santral)

(0 262) 3037380 (Danışma)

Kocaeli Devlet Hastanesi (Kartepe Semt Polikliniği)

Adres: Dumlupınar Mah. Sakıp Sabancı Cad. Bizim Sk. No:5 Kartepe/Kocaeli

Tel: (0 262) 3734000

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Dr.Zeki Acar Cad.No.62 Darıca/Kocaeli

Tel: (0 262) 6564344

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Adres: Çiftlik Mah. İhsaniye Hastane Cad. Gölcük/Kocaeli

Tel: (0 262) 4357660

Gebze Fatih Devlet Hastanesi

Adres: Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad. No:1 Gebze/Kocaeli

Tel: (0 262) 6441460-61

Derince Sağlıklı Hayat Merkezi

Adres: Dumlupınar Mah. Salim Sk. Kat:2 (Deniz Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi Üst Katı) Derince/Kocaeli

Tel: (0 262) 2236282

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adres: İbni Sina Bulvarı Lojman Sk. Sopalı Mevkii Derince/Kocaeli

Tel: (0 262) 3178000

Akçakoca Bey Sağlıklı Hayat Merkezi

Adres: Mehmet Ali Paşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Emin Sok. No:15 Kat:2 Oda No: 201-203 İzmit / Kocaeli

Tel: (0 262) 3211803