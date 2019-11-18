Otopark girişinde elektrik direği!

Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi 66. Sokak üzerinde bulunan elektrik direğine vatandaşlar tepkili. Direğin bulunduğu konumun binanın otopark girişini engellediğini belirten vatandaşlar, ayrıca elektrik tellerinin de binaların camlarına ve balkonlarına çok yakın olması sebebiyle tehlike yarattığını bildirdi.

SEDAŞ’aşikayette bulunmalarına rağmen yaklaşık 2 yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığını söyleyen mahalleli, direğin bir an önce kaldırılmasını istiyor.