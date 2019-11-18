Darıcalı gençten anlamlı hareket!

Darıca sahilinde koşu yapan Arslan Çehrelioğlu isimli vatandaş, önceki gün yaptığı koşu sırasında sahilin çöplük içinde olduğunu gördü. Ertesi gün koşmak yerine sahili temizlemeye karar veren genç, aralarında poşet, alkol şişeleri, izmaritin olduğu 30 poşetten fazla olan çöpü 3 saatte temizledi.

“YATTIĞINIZ YERE ATIN”

Konuyla ilgili açıklamaya yapan Çehrelioğlu, “Eğer yere izmarit, çekirdek kabuğu gibi çöpleri atmak istiyorsanız, lütfen evinize, odanıza, yattığınız yere atın. Sonra bakın bakalım nasıl görünüyor. Ortak alanlarımızı kirletmeyelim. Evimizi kirletmeyelim. Hayvanlar bunları yiyecek sanıp yiyebiliyor ve ölüyorlar. İzmaritlerinizi de zahmet olmazsa çöplere atınız! Kimse sizin çöplerinizi doğada sokakta görmek zorunda değil” dedi.

"HAYRET EDİYORUM”

Mutlaka gözlük kullanın diyen Çehrelioğlu, “Hayret ediyorum, bu kadar çöpü insan nasıl olur da böyle atar? Hiç mi utanma, düşünme, akıl yok? Eğer bu şekilde çöp toplamaya girişirseniz mutlaka kalın bir eldiven kullanın. Elinize ufak bir misina hiç ummadığınız anda girebilir! Ve mutlaka gözlük kullanın. Gözünüze her an bir şey sıçrayabilir” ifadelerinde bulundu.