Ecem Balcı davasında karar duruşması yarın!

Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı’nın (17) 5 Ocak 2018 günü kaybolmasının ardından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan Süleyman Kara, emniyetteki ifadesinde Balcı’yı öldürdüğünü kabul edip gömdüğü yeri göstermişti. Süleyman Kara tutuklanırken, olaydan bir süre önce anne Esra Ercömert (41) bir not bırakıp intihar etmişti. Süleyman Kara tutuklanıp cezaevine gönderilirken daha sonra kurulan mahkemede uzun süre Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor beklenmiş, geçtiğimiz celsede gelen raporda, sanık Süleyman Kara’nın emniyette verdiği ifade ile kurumun gönderdiği raporun örtüştüğü görülmüştü.

SAVCI: TASARLAYARAK ÖLDÜRME YOK

Savcı son duruşmada verdiği mütalaada sanık Süleyman Kara’nın delilleri karartmadığı ve cinayeti tasarlayarak işlediğine dair delil olmadığını belirterek “Çocuğu öldürme’” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemiş ayrıca savcı, tutuksuz sanıklar Keziban A., Rıfat Özgür Y., Yusuf K. ve İbrahim D. hakkında ise “Suç delillerini gizlemek” suçundan ayrı ayrı hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Mütalaa sonrası duruşma 19 Kasım’a (yarın) ertelenirken mahkemenin yarınki davada karar vermesi bekleniyor.