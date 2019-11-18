Büyükakın yarın açıklama yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, yarın saat 10.00’da Antikkapı Restoran’da basın toplantısı düzenleyecek. Büyükakın’ın gündeminde büyükşehir çalışmalarının yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili tarafından duyurusu yapılan 270 bin TL karşılığında 15 adet golf aracı alınması konusuna değinmesi bekleniyor. Tarhan bugün düzenlediği basın toplantısında söz konusu duyuru ile ilgili “Golf aracı basında farklı yansıtıldı özellikle bu çok gündeme geldi. Oradaki benim sorduğum soru ‘Neden ihaleye golf aracı olarak çıkıyorsunuz?’ idi” ifadelerinde bulunmuştu.

Büyükakın’ın ayrıca yine Tarhan tarafından bugün ortaya atılan “Gebze Metrosu” ile ilgili Bakanlıkla Büyükşehir arasında herhangi bir sözleşme olmadığı konusuyla ilgili de açıklama yapması bekleniyor.