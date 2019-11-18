AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu bu akşam toplandı. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP'lilere ağır hakaret ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanan Mehmet Avcı’dan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile teşkilat üyeleri şikayetçi olacak. Ellibeş’le birlikte il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimleri yarın (19 Kasım Salı) saat 10.00’da Kocaeli Adliyesi’ne gelerek, şikayet dilekçelerini teslim edecek. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, adliye önünde konuyla ilgili basın açıklaması da yapacak.
Dün 21:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 21:15 TSİ
AKP, Mehmet Avcı’dan şikayetçi olacak
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililere ağır hakarette bulunarak toplumu kin ve nefrete teşvik suçundan tutuklanan Mehmet Avcı’dan şikayetçi olacaklarını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz