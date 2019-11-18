AKP, Mehmet Avcı’dan şikayetçi olacak

AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu bu akşam toplandı. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP'lilere ağır hakaret ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanan Mehmet Avcı’dan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile teşkilat üyeleri şikayetçi olacak. Ellibeş’le birlikte il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimleri yarın (19 Kasım Salı) saat 10.00’da Kocaeli Adliyesi’ne gelerek, şikayet dilekçelerini teslim edecek. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, adliye önünde konuyla ilgili basın açıklaması da yapacak.