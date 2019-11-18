Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından bir masaj salonuna yapılan fuhuş baskını sonrası gözaltına alınan kurum müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Masaj salonuna daha önce giden şahısların para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etmelerinin ardından baskında gözaltına alınan kurum müdürü fuhuşa yer temin etmekten tutuklandı.
Dün 21:17 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 21:21 TSİ
Masaj salonu müdürü fuhuştan tutuklandı
İzmit’te bir masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonu sonrası gözaltına alınan kurum müdürü tutuklandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz