Masaj salonu müdürü fuhuştan tutuklandı

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından bir masaj salonuna yapılan fuhuş baskını sonrası gözaltına alınan kurum müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Masaj salonuna daha önce giden şahısların para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etmelerinin ardından baskında gözaltına alınan kurum müdürü fuhuşa yer temin etmekten tutuklandı.