Kocaeli'de bu hafta yine mevsim normallerinin üstünde ve yağışsız geçeçek. Hafta boyunca sisli ve puslu bir hava hakim olacak. Hafta sonu ise Kocaeli için hafif sağanak yağış var.
Dün 21:24 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 21:39 TSİ
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Yağışsız geçen günlerin ardından hafta sonu Kocaeli'de hafif sağanak yağış var.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz