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Tutuşan halı evi küle çeviriyordu

Gebze'de bir evde halının tutuşması sonucunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Darıca İstasyon Mahallesi 1429 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki evdeki halıların tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yangını fark eden evdeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların çıkan yangını söndürdüğünü tespit etti. Ekipler, gerekli kontrol ve soğutma çalışmalarını yaparak evden ayrıldı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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