Yunus Timleri denetim yaptı, 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, Körfez Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde yaptıkları kontrollerde şüphelendikleri F.D. ve C.G.’yi durdurarak arama gerçekleştirdi. Şahısların üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 3 adet fişek çıktı. Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemleri yapılmak üzere Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Yarımca Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Gölcük Denizevler Mahallesi Altıncan Caddesi’nde yapılan denetimler sırasında ekipler durdurdukları F.A. ve H.K.’nın üzerinde 7,89 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, Gölcük Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne teslim edildi.