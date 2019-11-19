Senelerdir İnönü Caddesi’nden Hafız Şerif’e dönenler aynı alışkanlığı sürdürmek isteyince, yeni düzenleme uyarınca Hürriyet’ten girip İnönü’ye çıkmak isteyenlerle kafa kafaya geldi. Yeni düzene alışamayan sürücüler öfkelendi, sinirler gerildi, sesler yükseldi.
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Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
İzmit Hafız Şerif Sokak’ta trafik akış yönü değişmiş, araçlar kuzey-güney yönünde değil, tam tersi güney-kuzey yönünde seyretmeye başlamıştı. Ancak, ilk iş gününde karışıklık yaşandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz