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Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!

İzmit Hafız Şerif Sokak’ta trafik akış yönü değişmiş, araçlar kuzey-güney yönünde değil, tam tersi güney-kuzey yönünde seyretmeye başlamıştı. Ancak, ilk iş gününde karışıklık yaşandı.

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Senelerdir İnönü Caddesi’nden Hafız Şerif’e dönenler aynı alışkanlığı sürdürmek isteyince, yeni düzenleme uyarınca Hürriyet’ten girip İnönü’ye çıkmak isteyenlerle kafa kafaya geldi. Yeni düzene alışamayan sürücüler öfkelendi, sinirler gerildi, sesler yükseldi.

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