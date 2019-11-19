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Erikler kış mevsiminde meyve verdi

İzmit Böğürgen Köyünde erik ağaçlarının  kasım ayının üçüncü haftasında çiçek açıp meyve verdi. Görenleri hayrete düşüren bu doğa olayı mevsimlerle ilgili bilinen gerçekleri çürüttü
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İzmit ilçesine bağlı Böğürgen Köyü"nde Sefa Doğdu isimli vatandaşa ait bahçedeki erik ağaçlarının kasım ayının üçüncü haftasında çiçek açıp meyve vermesi, görenleri ve bahçe sahibini hayrete düşürdü. İzmit’e bağlı Böğürgen köyündeki bir bahçede bulunan erik ağaçları  kasım ayının üçüncü  haftasında çiçek açıp meyve vermeye durdu. Böğürgen, köyü sakinlerinden 49 yaşındaki İsmail Karadayı, “Bahçedeki erik ağaçlarının ikinci kez çiçek açıp meyve verdiğini bugün fark ettim. Bunca, zamandır ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Bu mevsimde bahçeden doğal, erik diye pazara çıkarsak kimse, inanmaz” dedi. Sefa Doğdu'ya ait bahçedeki diğer meyve, ağaçları yapraklarını tamamen dökerken erik, ağaçlar ise önce, yeşillenip sonra çiçek, açtı ardından da ağaçlar erik, vermeye başladı.

AKDENİZ İKLİMİ YAŞIYORUZ

Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, konuyla alakalı olarak, “Eriklerin mevsimi değil ancak yalancı bahar nedeniyle meyve veren ağaçlar bulunuyor. Bize de denk geliyor zaman zaman. Erken veren meyveleri tüketme konusunda bir sıkıntı yok. Yenilebilir. İlimizde şu sıralar Akdeniz iklimi yaşıyoruz. 3-4 yıldır bu tür olaylar yaşanabiliyor. Ağaçların meyve vermesi tamamen iklimsel, yeterli şartlar sağlandığı taktirde ağaç uyanır ve meyve verir” açıklamasında bulundu.

Cemal Kaplan

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