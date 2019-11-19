Erikleri kış mevsiminde meyve verdi

İzmit ilçesine bağlı Böğürgen Köyü"nde Sefa Doğdu isimli vatandaşa ait bahçedeki erik ağaçlarının kasım ayının üçüncü haftasında çiçek açıp meyve vermesi, görenleri ve bahçe sahibini hayrete düşürdü. İzmit’e bağlı Böğürgen köyündeki bir bahçede bulunan erik ağaçları kasım ayının üçüncü haftasında çiçek açıp meyve vermeye durdu. Böğürgen, köyü sakinlerinden 49 yaşındaki İsmail Karadayı, “Bahçedeki erik ağaçlarının ikinci kez çiçek açıp meyve verdiğini bugün fark ettim. Bunca, zamandır ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Bu mevsimde bahçeden doğal, erik diye pazara çıkarsak kimse, inanmaz” dedi. Sefa Doğdu'ya ait bahçedeki diğer meyve, ağaçları yapraklarını tamamen dökerken erik, ağaçlar ise önce, yeşillenip sonra çiçek, açtı ardından da ağaçlar erik, vermeye başladı.(Cemal Kaplan)