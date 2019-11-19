10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yuman, çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmit’ten Ankara’ya uğurlanışının 81’ici yılı anılacak. 19 Kasım günü İzmit’ten Ankara’ya trenle uğurlanan Ata’nın aziz naaşı bu vesileyle İzmit’ten geçmiş İzmitli Atatürk’e son bir veda şansı bulmuştu. 19 Kasım 1938’in 81’ini yıl dönümünde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu akşam saat 18:00’da Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleşecek olan 'Ata'ya Veda' belgeseline tüm vatandaşları davet etti.
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Ata’nın İzmit’ten son kez uğurlanışı anılacak
Türkiye’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Kasım’da naaşının İzmit’ten uğurlanışının 81’inci yılı anılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz