Ata’nın İzmit’ten son kez uğurlanışı anılacak

10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yuman, çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmit’ten Ankara’ya uğurlanışının 81’ici yılı anılacak. 19 Kasım günü İzmit’ten Ankara’ya trenle uğurlanan Ata’nın aziz naaşı bu vesileyle İzmit’ten geçmiş İzmitli Atatürk’e son bir veda şansı bulmuştu. 19 Kasım 1938’in 81’ini yıl dönümünde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu akşam saat 18:00’da Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleşecek olan 'Ata'ya Veda' belgeseline tüm vatandaşları davet etti.