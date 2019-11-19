Geçtiğimiz gün ve Kemerspor karşılasması Belediyesi önünde bulunan dev ekranda canlı olarak yayınlanmıştı. Konuyla ilgili bazı basın yayın organlarında haberler yayınlanmış ve bu etkinlik Hodri Meydan’la bağdaştırılmıştı. Hodri meydan yaptığı açıklamada kendilerinin siyaset üstü bir kurum olduklarını söyledi.

HODRİ MEYDAN SİYASET ÜSTÜDÜR

Hodri Meydan hesabından yapılan açılamada şu ifadeler yer verildi: "Hiçbir siyasi partiyle bağımız yoktur. Hepsiyle eşit mesafe uzaklıktayız. Kocaelispor taraftarının tek temsilcisi Hodri Meydandır. Hiç bir gazeteci, Basın kuruluşu Hodri Meydan adına açıklama yapamaz"