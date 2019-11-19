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İzmit Ertuğrulgazi İlkokulu bir ilk gerçekleştiriyor!

İzmit Ertuğrulgazi İlkokulu Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları/Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar(Okullar arası)/ faaliyeti kapsamında ilk proje hareketliliğini Portekiz'in Braga ve Porto şehrine gerçekleştirdi.
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İzmit Ertuğrulgazi İlkokulu Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları/Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar(Okullar arası)/ faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edilen “Growing up with Values from Storytelling ” başlıklı projesini gerçekleştiriyor. Projeye Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Portekiz ve Türkiye katılıyor.

PORTEKİZ'E UÇTULAR

Proje kapsamında okul öğretmenleri ve öğrencileri ilk proje hareketliliğini Portekiz'in Braga ve Porto şehrine gerçekleştirdi. Proje kapsamında milli-manevi değerlerin hikayeleştirilerek gelecek nesillere aktarılması farklı ülkelerin kültürel değerlerinin tanıtılması ve kültürler arası etkileşim hedefleniyor. Program, kültürler arası farkındalıklarını güçlendirmelerine, dezavantajlı kesimlerin toplumla uyumuna, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele edilmesine destek oluyor.

DÖRT ÜLKEDEN GELECEKLER

Proje kapsamında Nisan ayında ülkemizi ziyaret edecek olan Portekizli Yunanistanlı Bulgaristanlı ve Romanyalı öğretmen ve öğrenciler İzmit'te ağırlanacak ve Kocaeli'nin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak olup Ertuğrulgazi İlkokulunda değerler eğitimi ile ilgili aktiviteler gerçekleştirilecektir.

Bugün 10:04 TSİ - Eğitim

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