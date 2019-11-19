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Uzmanlardan korkutan açıklama! Kış gelecek ama geç gelecek

Eylül, ekim ve kasım... Sonbaharda sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Aralık ayının ilk haftasında sıcaklığın düşeceğini öngören Prof. Dr. Orhan Şen, iklim değişikliği nedeniyle kışın geç geleceğini söyledi
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Türkiye genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yağmur neredeyse yok denecek kadar az. Eski sonbahar günleri aranır oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi “Kış ne zaman gelecek” sorusunu da düşündürüyor. Milliyet bu soruyu uzmanlarına sordu. Hava sıcaklığının kasım ayının sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyleyen meteoroloji uzmanları, soğuk havanın aralık ayından itibaren Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde etkisini göstereceğini tahmin ediyor.

1 HAFTA DAHA YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, yapılan aylık tahminlere göre aralık ayının ilk haftasıyla birlikte hava sıcaklıklarında azalma beklendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Yaptığımız tahminlere göre gelecek 1 hafta içerisinde kış emaresi görünmüyor. Aralık ayında sıcaklıklarda düşme ve yağışların başlamasını bekliyoruz. Ankara, İstanbul gibi yerlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek. Yüksek basınçtan dolayı özellikle iç kesimlerimizde ve Marmara bölgemizde sabah saatlerinde mevsim gereği sis var. Hava Cuma gününe kadar sisli görünüyor.”

EN SICAK KASIM

Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğine dikkat çeken İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen de bu etkiyle birlikte meteorolojik  parametrelerin de değiştiğini söyledi ve ekledi:

“Bundan en çok etkilenen bölgelerden biri bizim ülkemizin bulunduğu bölge. Ne oluyor, ekstrem değerler çıkmaya başlıyor. Kasım ayında ekstrem bir sıcaklık ortaya çıkıyor. O yüzden kışın geç gelmesinin sebebi bu. Bu küresel bir doğal afettir. Kasım ayında bu kadar yüksek sıcaklığın olması ve 15-20 gündür yağışın olmaması bir doğal afettir. Meteoroloji verilerine göre en sıcak 3’üncü kasım ayını yaşıyoruz.”

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