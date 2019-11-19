Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın toplantısı gerçekleştiriyor.
Bugün 10:02 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 10:35 TSİ
Büyükakın açıklama yapıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın toplantısı gerçekleştiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz