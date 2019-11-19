Nail İnal Armağanı Kitap Tanıtım Sergisi açıldı!

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal ve üyelerinin öncülüğünde düzenlenen “Nail İnal Armağanı Kitap Tanıtım Sergisi” Cumhuriyet Parkı İzmit Sanat Galerisi’nde açıldı. Dokümantasyon Merkezi arşivinden sunulan, 1925-1950 yılları arasındaki Kocaeli’nin tarihi 41 fotoğrafının da bulunduğu sergi 18-22 Kasım tarihleri ve 10.00 -18.00 saatleri arasındaaçık olacak. Kitapseverler bu kıymetli eseri sergi boyunca temin edebilme imkânı bulabilecek.

PTOROKOLDEN YOĞUN KATILIM

Protokolün yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışa Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, üyeleri, ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Kocaeli Gazetesi başyazarı Tanzer Ünal, Vali Hüseyin Aksoy’u temsilen Vali Yardımcısı Ali Ada, Büyükşehir Belediye BaşkanVekili Yaşar Çakmak, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi İl Kültür Müdürü Dilek Alp, Valilik Kültür Turizm Uzmanı Adnan Zamburkan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve eşi Nurdan Sarıbay, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Araştırmacı yazar Yavuz Ulugün, Bizizmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, Art Nicomedia Dernek Başkanı Akın Ülkü Sevinç, Türkü-Der Kocaeli Anadolu Halk Türkülerini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Perihan Karakurt,öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“İNAL MERKEZİMİZİN TEMEL DİREĞİ”

Türkü-Der Başkanı Perihan Karakurt ve öğrencilerinin bağlama eşliğinde söylediği türkülerle başlayan serginin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal; “Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin temel direklerinden, 2005’te kaybettiğimiz Nail İnal Armağanı kitabının tanıtım sergisi için bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu vesileyle de Dokümantasyon Merkezimizin kuruluşunda büyük emeği geçen Kocaeli’nin geçmiş dönemlerdeki Vali’lerinden değerli Kemal Nehrozoğlu’na da teşekkürlerimizi sunuyorum. Uzun süre, yoğun emekler verilerek, Şakir Balkı ve Nihat Durak gibi Nail İnal’ın arkadaşlarının da makalelerinin bulunduğu 35 yazarımızın 39 makalesinden oluşaneserimiztamamen Nail İnal’a ithafen armağan edilmiştir. Bizler de bu kitabımızı değerli okuyucularımıza armağan ediyoruz” dedi.

“TARİHİN DERİNLİKLERİNDEKİ İZMİT’İ ANLATAN KİTAP”

Kitabın konusu hakkında da bilgilendirme yapan Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal; “Kitabın içerisi tamamen büyükbabasını, mahallesini, sokağını, şehrini, bir fotoğrafı veyahut da ilk çağlardan bir eseri günümüze getiren, 19. Yy’da yazılmış buradaki ilk arkeolojik araştırmaların bir ürünü olan raporları da okuyucularımız bu kitapta görebilecek. Yazarlarımız; ev hanımından eczacıya, profesöre kadar çok değişik. Çünkü burada önemli olan İzmitli olmak, Kocaelili olmak. Ailesini, sokağını, kentini anlatmayı esas alarak hazırlanan farklı bir kitap. Kitabı hazırlayan yazarlarımızın siz değerli okuyucularımızın belleğine fısıldayacağı pek çok konu olacak, bu kitap tarihin derinliklerindeki İzmit’i ellerinize verecekler” şeklinde konuştu.

ADA: MERKEZLERİMİZ MEDENİYETLERİN SEMBOLÜ

Vali Hüseyin Aksoy’u temsilen sergi açılışına katılan Vali Yardımcısı Ali Ada; “Dokümantasyon Merkezleri medeniyetin beşiğini oluşturan şehirlerin en önemli bilgi merkezleridir. Bu merkezler kütüphane olarak da adlandırılıyor ama sadece bu yönüyle değil bir medeniyetin büyüklüğünü göstererek, temel yapı taşlarını da oluşturuyor. Kocaeli’mizin değerlerini bir araya toplayan, gelecek kuşaklara aktaran Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı ve üyelerine ve saygıdeğer bilim insanı Nail İnal adına oluşturulan bu kıymetli eserde emeği geçen başta Müzeyyen Hanım’a, 35 yazarımıza ve tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÇAKMAK: MERKEZİMİZ TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYOR”

Ada’dan sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak; “Kocaeli hepimizin gözbebeği. Saygıdeğer bilim insanı Nail Bey adına 35 yazarımız sayesinde bir kıymetli eser daha İzmitimiz’e kazandırıldı. Nail Bey gibi insanlığa değer katan kişiler adına yapılan her çalışma çok kıymetli. İnsanlığa büyük faydası olmuş kıymetli Nail İnal için 35 yazarın ürettiği bu kitapta çok büyük emekler var. İzmitimiz’e, tarihimize, sanatkârlarımıza, bilim insanlarımıza sahip çıkan başta Dokümantasyon Merkezimizin Başkanı Müzeyyen Ünal’ı, tüm üyelerini ve bu eserde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

HÜRRİYET: ÇALIŞMALARIMIZDA BU KIYMETLİ ESERDEN FAYDALANACAĞIZ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise; “Bu kıymetli şahsiyet için hazırlanan bu eser çok anlamlı. Tarihe ışık tutan böyle güzel bir eseri geleceğe kazandıran, öncelikle Müzeyyen Hanım’ı ve emeği geçen tüm herkesi kutluyorum, hayatta olmayanlara da rahmet diliyorum. İzmit ve Kocaeli hakkında bilmediğimiz birçok bilginin bu eserde olduğuna inanıyorum. Biz de kentimiz adına yapacağımız çalışmalarda bu kıymetli eserimizin ışığından faydalanacağız. Müzeyyen Hanım’a böyle güzel bir çalışmaya öncülük ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.