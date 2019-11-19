AKP'liler Mehmet Avcı için şikayette bulundu

Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması yapan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Mehmet Avcı adında bir şahıs, 15.11.2019 tarihinde sosyal paylaşım sitesi facebook hesabında paylaştığı ve ardından birçok sosyal medya mecrasında yayılan ve toplumda derin infial ve öfke oluşturan paylaşımında AK Partimize ve biz AK Partililere ağza alınmayacak ağır hakaretler sözlerle saldırmıştır. Benim burada tekrar etmekten hayâ ettiğim bu sözler son derece çirkin, ahlak ve edep dışı sözlerdir" dedi.

SALDIRIDA BULUNMUŞTUR

Ellibeş, "Şüpheli Mehmet Avcı, bahse konu bu çirkin paylaşımında, Anayasal çerçevede örgütlenmiş, milyonlarca üyesi bulunan, yapılan demokratik ve şeffaf seçimlerle halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak iktidara AK Parti’ye, Partinin liderine ve mensuplarına karşı galiz ve katlanılması mümkün olmayan saldırıda bulunmuştur" dedi.

TOPLUMSAL İSTİKRARI ZEDELER

Şüphelinin söz konusu paylaşımını yaparken kin ve öfke dolu bir dil kullandığını belirten Ellibeş, "AK Partililerin şahıslarına, ailelerine, kızlarına ve çoluk çocuklarına dil uzatmış, uygunsuz ve yakışıksız benzetme ve yakıştırmalarda bulunmuştur. Şüphelinin paylaştığı bu sözler parti camiamızda çok büyük bir tepki ve öfke oluşturmuştur. Demokratik bir ülkede özgür düşünce ve serbest tartışma esastır. Ancak hakaret ve sövgüye mahal yoktur. Hele hele topyekün bir kitleyi hedef alan saldırılar çok tehlikelidir. Demokratik barış ortamını zedeler, toplumsal istikrarı yok eder" dedi.

ŞİKAYETTE BULUNDUK

Ellibeş, "Bu nedenle Şüpheli Mehmet Avcı’nın sözleri, AK Parti camiasını ve Liderini hedef alsa da, bu sözler toplumu kin ve nefrete sürükleyen, bölücülük yaratan sözlerdir. Bu nedenle bu sözlei tolere edilemez, hoş görülemez. Yine belirtmek gerekir ki; hakaret acziyettir, fikir fukaralığıdır ve aynı zamanda suçtur. Bu nedenle şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada açılacak davaya şikayetçi olarak katılmak amacıyla AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet ELLİBEŞ olarak ben, başkan yardımcılarım, yönetim kurulu arkadaşlarım, ilçe başkanlarım ve yönetimleri olarak Sayın Başsavcılığa başvurumuzu yapmış bulunuyoruz" dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ellibeş, "Kamu adına Başsavcılık adına başlatılan soruşturmaya bizler de şikayetçi olarak katılıyoruz. Elbette kullanılan ifadeler karşısında bizler de öfke doluyuz. Ancak gerekli cezanın hukuk önünde verilmesi için dava açılması ve şüphelinin kullandığı bu akıl dışı sözlerle ilgili olarak bu kişi hakkında en ağır cezanın verilmesi için Kocaeli’de 300 bin, Türkiye genelinde 10 milyon teşkilat mensubumuz adına bu soruşturmanın takipçisi olacağımızı saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız" şeklinde konuştu.