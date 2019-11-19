Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. , 22 yaşındaki otizm hastası Ali’nin şoför olma hayalini gerçekleştirdi. UlaşımPark ilk olarak Ali’yi evinden otobüsle alarak Plajyolu’nda bulunan otobüs garajına getirdi. Otobüsten iner inmez büyük bir heyecanla garajı dolaşan Ali’nin yüzündeki heyecan görülmeye değerdi.

ŞOFÖR KIYAFETİ GİYDİRİLDİ, SÜRÜCÜLERLE BULUŞTU

Otobüs garajını heyecanla dolaşan ve merak ettiği konuları sürücü abilerinden öğrenen Ali’ye şoför kıyafeti giydirildi. Şoför kıyafetini giydiğinde mutluluktan havaya uçan Ali daha sonra şoför abileriyle buluşmak üzere dinlenme tesisine gitti.

DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇTİ

Şoförlerle bir araya gelen Ali, onlarla samimi sohbet gerçekleştirdi. Şoförler Ali’ye, “Şimdi tam şoför oldun, dilediğin zaman bizim yanımıza gelebilirsin. Şoför abilerin olarak bizler seni çok sevdik’’ diyerek duygularını dile getirdi. Ali de, şoför abilerinin bu sıcak tavrına teşekkür ederek otobüsün direksiyonun başına geçti.

“OĞLUMUN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİNİZ”

Ali’nin Babası Murat T. , “Ali’nin küçüklüğünden beri otobüslere karşı büyük bir ilgisi var. Sürekli geçen otobüslere bakıyor, soruyor merak ettiği ne varsa öğrenmeye çalışıyor. Oğlumun hayalini gerçekleştirdiniz. Yapmış olduğunuz bu anlamlı hareketten ötürü başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve UlaşımPark ailesine teşekkür ediyorum” dedi.