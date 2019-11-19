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Büyükakın: Kocaeli, CHP sayesinde Türkiye’nin en borçlu belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bugün düzenlediği basın toplantısında borçlarla ilgili olarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sizin sayenizde Türkiye’nin en borçlu belediyesi. Kaç kere söyledim, açmayın mahcup olursunuz dedim” ifadelerinde bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yarımcısı Hasan Aydınlık ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın golf aracı, borç, Gebze Metrosu gibi konularda iddialarına ilişkin olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Büyükakın kahvaltı sonrası hem Tarhan’ın iddiaları hem de merak edilen birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“SİZİN SAYENİZDE EN BORÇLU BELEDİYESİ”

Borçlar hakkında konuşan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sizin sayenizde Türkiye’nin en borçlu belediyesi. Kaç kere söyledim, açmayın mahcup olursunuz dedim. Geriye dönük tartışmalarla bu kent zaman kaybeder dedim. Bu 6 milyarlık borcun tamamı Yuvacık Barajı’nın borcudur. Bu baraj kentin tarihindeki en büyük kazıktır. 50 milyon metreküp barajın haznesi. Namazgah Barajı Yuvacık Barajı’nın yarısı. 100 milyon TL’ye yaptık. Hadi 200 milyon olsun. İrsaliye hatları uzun diyelim. Kent payı vs koyalım 1 milyar diyelim. 2 milyar 2 milyon dolar hazine ödedi. Neyi konuşuyorsunuz ya? İnsan çekinir bu konuyu açmayalım da üzerimize gelmesinler diye. Bu paraya baraj mı olur. En borçlu belediyeyiz bu da kayıtlarda belli, 6 milyar borcumuz var. 1.4 milyar TL Büyükşehir’de para kesildi. Bizden kesildi zaten” dedi.

Bugün 11:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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