Büyükakın: Kuru gürültüye pabuç bırakmayız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yarımcısı Hasan Aydınlık ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın golf aracı, borç, Gebze Metrosu gibi konularda iddialarına ilişkin olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Büyükakın kahvaltı sonrası hem Tarhan’ın iddiaları hem de merak edilen birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“GOLF OYNAMIYORUM BEN”

“Ben hayatımda golf sahası bile görmedim” diyen Büyükakın, “Biz elektrikli araba yazacakmışız. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Bizle ilgili konuşurken dikkatli konuşsunlar. Kuru gürültüye pabuç bırakmayız. Şimdiye kadarki sessizliğimiz kentin huzur bulması için. Bunlarla bu kent zaman kaybeder sadece. En borçlu belediye 270 bin TL’ye golf aracı aldı deniliyor. 18 tane araç alınmış, bir kısmı park ve bahçelerde. Bakımlar yapılıyor. 500 dönümlük bir alan Seka Park sadece. Sahillerimizin çöpleri nasıl toplanacak? 18 tane toplam. Bir tane golf aracı almadık, golf oynamıyorum ben. Kendisinin özel golfe ilgisi varsa bilmiyorum. Ben hayatımda golf sahası bile görmedim, golf aracını ne yapayım. Gerçek ne? Bizim böyle bir araç almadığmız, park ve bahçelerdeki bakım ve hizmetlerde kullanılan 18 adet araç. Gerçek ortaya çıktığında söyleyecek bir şey kalmıyor, çevir kazı yanmasın kıvırıp duruyorlar” dedi.