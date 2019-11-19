Büyükakın: Hodri meydan, Ben tek onlar hepsi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yarımcısı Hasan Aydınlık ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın golf aracı, borç, Gebze Metrosu gibi konularda iddialarına ilişkin olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Büyükakın kahvaltı sonrası hem Tarhan’ın iddiaları hem de merak edilen birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“METRO ÇUKURUNDA AÇIKLAMA YAPTIK”

“Uzaktan atmayla olmaz bu işler” diyen Büyükakın, “Metro konusundan başlamak istiyorum. Şantiyede fotoğrafımızı çekip nasıl çıkacaksınız diye yazıyorlardı. Sanki biz o çukurda kalsak şehir kazanacaktı. Bizim o metro çukuruna gömülmemiz bunu ifade edenler için kazanç olacaktı. Bu anlayış biçimi kabul edilebilir anlayış, muhalefet biçimi değil. Şehrin kaybı anlamında bir şeyden medet ummak kabul edilebilir bir şey değil. 8 Ağustos 2019’da ulaştırma Bakanlığı’na devredeceğimize dair basın açıklamamızı yaptık. Metro çukurunda yaptık. Yılda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 800 milyon lira yatırım yapabilir. Mali konularına bu kentte hiç kimsenin olmadığı kadar hakimim. Uzaktan atmayla olmaz bu işler. Ben her şeyi anlatayım, herkesin çenesi kapansın” dedi.

“İKİ TANE MİLLETVEKİLİ BAKANLIĞA SORMUŞ”

“Hodri Meydan” diyen Büyükakın, “Biz geriye dönmeyelim dedik ama her seferinde cevap vermeyişimizi nasıl yorumladılarsa da her seferinde gündeme getirdi. Türkiye’nin en borçlu belediyesi ama golf aracı alıyor diye konuştular. Bir kez daha söylüyorum bu kentte belediyenin mali tablosuna, yaptığı işlere benden daha hakim başka bir insan yok. Hodri meydan. Ben tek onlar hepsi. 18 Eylül’de Resmi Gazete’de devir protokolü yayınlandı. Devredeceğimiz açıklayınca Bakanlığa iki tane milletvekili sormuşlar. Bir prosedür başlıyor, şartlar görüşülüyor. O yazışmalar bitmeden sorarsanız bakanlıktan gelen cevap elinize aldığınız cevap olur. “Görüşmeler devam ediyor” diye cevap aldılar. Ya bakanlık ya da Büyükakın yalan söylüyor dediler” ifadelerinde bulundu.

“BAKANLIKTAN GELDİLER, İNCELEDİLER”

Gebze Metrosu ile ilgili de konuşan Büyükakın, “Ya bu Resmi Gazete. Resmi Gazete devir yapılacağına ilişkin açıklama yapılmış. Yayınladıktan sonra sorulur mu ya. Hadi basın mensuplarını suçluyorlar. 10 Ekim 2019’ta yetki aldım. 15 Ekim’de ulaştırma bakanlığıyla belediye arasındaki protokolün yazısını gönderdik. 3 gün sonra bakanlıkla genel sekreterimiz bizzat yerinde takip etti. 3 günde bakanlıktan devir protokolü çıkması çok özel bir yetkinliktir. Genel sekreterimi bu bağlamda kutluyorum. 18 Ekim’de belediyemize Ulaştırma Bakanlığı ile AGM arasında protokol imzalandı. 4 Kasım’da da en son nihai protokol imzalandı. Biz belli bir inşaat yapmışız. Bunların hepsi yapıldı, bakanlıktan geldiler incelediler” dedi.

“SİZ KAZANMIŞ MI OLACAKSINIZ?”

İhalelerin adrese teslim yapıldığı iddiası ile ilgili Büyükakın, “Zannediyorum devredemeyelim istediler. Gebze’deki metro çukuruna gömülelim, hadi biz iktidardan gidelim istiyorsunuz Gebze’ye de mi acımıyorsunuz. Ben kaybedeceğim, siz kazanmış mı olacaksınız. İnsan ait olduğu şehirde böyle hisler besleyebilir mi? Lafa gelince doğruya doğru diyecekler böyle diyorlar. Sahte. Samimi değiller, samimi olsalar böyle yapmazlar. İkide bir bizim yaptığımız iş ve işlemler ile ilgili açıklamalar yapıyorlar. İhaleler adrese teslim yapılıyormuş. Sadece mantık silsilesini izlediğinizde bile bu ortaya çıkıyor. Golf aracı basına yansıdığı şekilde “Golf sahası olmayan belediye golf aracı aldı” diye çıktı. Başlıkta bile gizli bir manipülasyon olduğu. Türkiye’nin en borçlu belediyesi golf aracı aldı dediler. Asıl yapmak istedikleri şey, biz israf ediyoruz, bunu göstermeye çalışmaktı. İsrafçı konumlandırması yapmak istiyorlar, itibar suikastı yapıyorlar. Bunu bir siyaset biçimi hale getirdiler. Ne kadar kişi, kurum varsa önce itibarını yerle bir etmeye çalışıyorlar ve bunu acımasızca yapıyorlar. Bir kez daha söylüyorum her kuşun eti yenmez. Altında kalırlar. Bir tane FETÖ’cünün tweetini işaretlemişti, bunu danışmanına attı. Sonra basını suçladı” ifadelerinde bulundu.