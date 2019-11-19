Büyükakın'dan Tarhan'a cevap geldi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yarımcısı Hasan Aydınlık ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın golf aracı, borç, Gebze Metrosu gibi konularda iddialarına ilişkin olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Büyükakın kahvaltı sonrası hem Tarhan’ın iddiaları hem de merak edilen birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“GOLF OYNAMIYORUM BEN”

“Ben hayatımda golf sahası bile görmedim” diyen Büyükakın, “Biz elektrikli araba yazacakmışız. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Bizle ilgili konuşurken dikkatli konuşsunlar. Kuru gürültüye pabuç bırakmayız. Şimdiye kadarki sessizliğimiz kentin huzur bulması için. Bunlarla bu kent zaman kaybeder sadece. En borçlu belediye 270 bin TL’ye golf aracı aldı deniliyor. 18 tane araç alınmış, bir kısmı park ve bahçelerde. Bakımlar yapılıyor. 500 dönümlük bir alan Seka Park sadece. Sahillerimizin çöpleri nasıl toplanacak? 18 tane toplam. Bir tane golf aracı almadık, golf oynamıyorum ben. Kendisinin özel golfe ilgisi varsa bilmiyorum. Ben hayatımda golf sahası bile görmedim, golf aracını ne yapayım. Gerçek ne? Bizim böyle bir araç almadığmız, park ve bahçelerdeki bakım ve hizmetlerde kullanılan 18 adet araç. Gerçek ortaya çıktığında söyleyecek bir şey kalmıyor, çevir kazı yanmasın kıvırıp duruyorlar” dedi.

“ONA DA MI BAKMADINIZ?”

İtibar suikastı yaptıklarını belirten Büyükakın, “İSU’nun telefonları mevzusu. Ellerindeki telefonlarla sayaçları okuyorlar. Bulundukları yerden şantiyeye bağlanıp işlem yapabiliyorlar. Toplam bu telefonların tamamı bu arkadaşların elinden. Bu cihazları piyasan 1500 liraya alabiliyorsunuz, biz tanesini bin 131 liraya almışız. Bir marka, model belirterek ihaleye çıkmak zaten fesat sebebidir, suç ve iptal sebebi. Bu telefon yerli telefon. Yüzde 15 avantajlı. İtibar suikastı kelimesinden başka kelime bulamıyorum. Ben yakıştıramıyorum ama böyle iftira eder mi bir insan. Şoförsüz yakıtsız araç alım ihalesi oldu. Diyor ki şoför almayacaksın, yakıt almayacaksın aracı ne yapacaksın diyor. Yakıtım var, şoförüm var. belediyelerle ilgili düzenlemeler meclisten geçerken siz ne yapıyorsunuz. Biz KHK ile şirketlere devrettik. Meclisten geçti bu yasa. Şoför hizmeti alımı yapıyorduk zaten BELDE A.Ş.’ye aldık, artık var şoförümüz. İhale açık ihale olmalı diyor. Zaten açık. Ona da mı bakmadınız? Elektronik ihale yapılmış ona da mı bakmadınız? Ya hiçbir şeye bakmadan bilmeden konuşuyorsunuz bu ciddiyete yakışmaz ya da bile bile itibar suikastını yapıyorsunuz buna da söyleyecek bir şey yok yazıklar olsun diyorum “dedi.

“FATURA İSTANBUL’A KESİLİYOR”

Çikolata ihalesi konusunda da konuşan Büyükakın, “Bir siyasetçi başka bir siyasetçi hakkında bu kadar pervasızca konuşur mu? Golf araçlarını ikinci olana verdiler. Madem öyle elinde delil varsa suç duyurusunda bulun. Öyle kenardan konuşup konuşup itibar zedelemek maksadıyla yapıyorsan yazıklar olsun diyorum. Çikolata almışız depoya kaldırmışız. Her bayramda personelimize dağıtılmak üzere çikolata alırız. Piyasada 50 lira civarında biz 22’ye almışız. Kahve dünyasından alınmış, buradaki şubesi direkt 8 bin paket teslim edemiyor, İstanbul’daki merkez üzerinden göndermek.