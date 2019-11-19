Körfez Ticaret Odası İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği il protokol imzaladı

Körfez Ticaret Odası’nda yapılan imza töreninde konuşan Yılmaz Salih Körfez Ticaret Odası üyesi olarak diğer üyelerimize ve Körfez Ticaret Odası personeline yönelik yaptığımız anlaşma kapsamında İnci ağız ve diş sağlığı polikliniği olarak üyeler ve KTO personeline cari fiyatları üzerinden diş ve tedavi hizmetlerinde %15 avantajlı hizmet sunacağız. Hizmet talebinden bulunan üyeler ve KTO personeli üyelik kartını göstermek koşulu ile hizmetlerimizden avantajlı olarak yararlanabilecekler’’ dedi.

ÖZTÜRK ‘’ ÜYELERİMİZE AVANTAJLAR SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İmza töreninde konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ‘’ üyelerimize sağlık, eğitim, konaklama, bankacılık ve daha pek çok alanda avantaj sağlamaya devam ediyoruz. Yeni imzaladığımız anlaşmamızın üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.