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Bakanlık açıkladı! 2313 kişi işe alınacak!

Bakan açıkladı! 2313 kişi işe alınacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." dedi
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işe alımlarla ilgili müjdeleri duyurdu. Bakan Selçuk 2313 sözleşmeli 322 adet kadrolu personel alımı yapılacağını söyledi. Bakan Selçuk bunun dışında 1000 işçi alımı ve 1000 kişi de ASDEP personeli alımının ilanlarının bu hafta yayınlanacağını ve haftaya da başvuruların alınacağını belirtti.

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