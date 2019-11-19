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Bakanlık açıkladı! 2313 kişi işe alınacak!

Bakan açıkladı! 2313 kişi işe alınacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." dedi