Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:42 TSİ- Gündem G: Bugün 13:46 TSİ

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 19'a geriledi

Kocaeli’nin içme suyunun karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 19’lara gerilemesi sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, bir haftadır Sapanca Gölü’nden su aldıklarını ve bir riskin olmadığını söyledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli’ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 19’a kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı’nda 9.5 milyon metreküp su kaldı. Havadan görüntülenen Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesinin oldukça düştüğü gözlemlendi. Mevsimsel olarak barajda su seviyesinde azalma olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye (KBB) Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, bir haftadır Sapanca Gölü’nden su aldıklarını ve bir riskin olmadığını söyledi.

HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Sapanca Gölü’nden 3 pompa ile su almaya devam ettiklerini ifade eden Büyükakın, “Bu tür kriz durumlarda şehrin susuz kalmaması maksadıyla Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajına döşenmiş bir hat var. 4 pompa ile gölden baraja su basılıyor. Şu anda 3 pompamız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Günlük 180 bin ton civarında suyu pompalarla Sapanca Gölü’nden baraja basıyoruz. Günlük 50 bin ton civarında da doğal olarak su geliyor. Böylelikle de şehrin günlük su ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bir risk yok. Bu konuda vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını, her şeyin kontrol altında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sapanca Gölü’nün üzerindeki 1 metrelik kısım bizim barajın tamamını dolduruyor” dedi.

Bugün 13:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Trafikte yeni düzenleme mask
Trafikte yeni düzenleme
Darıcalı gençten anlamlı hareket! mask
Darıcalı gençten anlamlı hareket!
EYT'lilerden "Seçim kaybetsem de yokum" diyen Erdoğan'a yanıt geldi mask
EYT'lilerden "Seçim kaybetsem de yokum" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Taraftar istedi, Hürriyet yaptı! mask
Taraftar istedi, Hürriyet yaptı!
Yangından kaçarken düşen kadın kurtarılamadı! mask
Yangından kaçarken düşen kadın kurtarılamadı!
Okul müdürü görevden alındı mask
Okul müdürü görevden alındı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı mask
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar mask
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar

GALERİ

Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL