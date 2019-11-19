Ecem Balcı davasında karar!

Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem'i bulmak için arama başlatırken, Ecem'in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra'ya bağlı Kerpe'de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi. Polis ekipleri, Esra Ercöment'in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem'in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı. Gözaltındaki Süleyman K.'nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem'in cesedini Gölcük'e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevki'inde gömülü halde buldu. Süleyman K. sorgusunda Ecem'i öldürerek gömdüğünü itiraf etmesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D. suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DAVAYA YOĞUN İLGİ

Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya tutuklu sanık Süleyman K. SEGBIS aracılığıyla mahkemede hazır bulunurken Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı ve tutuksuz yargılanan sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Davaya ayrıca Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve Kadın Platformu katılım sağladı. Savcı önceki davada verdiği mütalaasını tekrar etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TASARLAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Mağdur avukatı Aslıhan Şen, “İki hususta mütalaaya karşıyız. Savcı, tasarlama olmadığı söyledi ancak ilgili kurullarda sanığın anlatımı tasarlamaya uygundur. Olay günü taç çıktı, sana vereceğim deyip ıssız alana götürüp çukur gibi bir yere gömüyor. Vahşi hayvanlar tarafından yenileceğini düşünüyor. Tasarlama olduğunu düşünüyoruz. Ecem'in sim kartı en büyük delillerden birisi bu yüzden emniyete intikal ettirilmiyor bu yüzden tutuksuz sanıkların da üst sınırdan cezalar almasını talep ediyoruz” dedi.

“GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADAN KIYDILAR”

Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, “Sanıkların üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Gencecik kızın yaşam hakkı alınarak vahşice öldürüldüğü açıktır. Tüm sanıklar hakkında cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak ve herhangi bir indirim uygulanmaksızın belirlenmesini istiyoruz” dedi. Baba Gökhan Balcı, “Bir çocuk kolay yetiştirilmiyor. 17 yaşına gelmiş ağır hastalık atlatmış güçlü bir çocuğun hiç gözünün yaşına bakmadan kıydılar. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“GERÇEK KATİLİN BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Sanık avukatı, “Süleyman Kara tarafından yapıldığı ile ilgili yakınlarının iddiaları yanlıştır. Bu hastalık sırasında da Süleyman K. Ecem'in yanındaydı. Sim kart olayında da sim kart Süleyman’ın elinden alinmiş değil oradaki memur zarf içinde veriliyor. Süleyman K. O zaman Ecem olayıyla ilgisi yok. İlk duruşmadan beri Süleyman K. Ifadesini işkence altında verdiğini hep anlattı. Ecem’in öldürüldüğü tarihte Ecem'in telefonu Gökhan Balcı’nın tarafından görüşme yapılıyor. Bunları kimin yaptığını talep ettik ancak mahkeme kabul etmedi. Otopsi raporunda herhangi bir darp veya cebir izi ateşli silah yarası gibi şeyler tespit edilmedi ifadeleri var. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda sadece Süleyman K.’nın ifadesine göre verilmiş. Hiçbir tıbbı durum yok. Aracın bagajında gezdirildiği söyleniyor. Kısa bir incelemenin akabinde ölmüş olan bir kişi hakkında hiçbir emareye karşılanmadı. Ecem'i öldüren gerçek katılın dışarıda olduğunu düşünüyoruz. Biz de aile kadar gerçek katili bulmak istiyoruz. Ayrıca bir kadının evlâdı kayıpken intihar etmesini akla sığdıramıyoruz. Bu taleplerimiz reddedildi. Mahkemenin önemli tanığı Aslı Aydın getirilemedi. Polis evi arıyor hiçbir şey bulamıyor ancak bir gün sonra Aydın eve gittiğinde günlüğünü ve telefonunu çok rahat bulabiliyor. Süleyman K.nın beraatını talep ediyoruz” dedi. Diğer avukatlar da sanıkların beraatını talep etti.

“CİNAYET MİNAYET YOK BÖYLE ŞEYLER”

Sanık Süleyman Kara, “Bir buçuk yıldan beri görmediğim komiser orada. Beni işkence edenlerin başı o. Bana çok küfür etti. Delilleri karartıp da bu davayı burayı neden buraya getirmiş. Senden kurtulacağız hapiste şişleneceksin dedi. Namazımda o komisere her seferinde küfür ediyorum. Karakolda kendim gördüm çırılçıplak gezdirirken kameranın bana baktığını. Benim onlara sunduğum delilleri meydana çıkartsınlar. Kızının çok değerli olduğunu söyleyen Gökhan Balcı gelsin çözelim. Eğer o görüntüler çıksın her şey çözülecek. Ben kötü bir insan değilim ki. Adli tıpta tıkandınız resmen oynanmış. Adamlar biz bir şey bulamadık yaşamamış ama kendilerine gelen telefona göre bir şeyler yazmışlar. 6 satır yazıdan başka bir şey değil. Gökhan Balcı o komiseri arkasına sığınmayacak gelecek görüşeceğiz. Ben bu kızın öldürüldüğüne inanmıyorum. Kendi kendini öldürmüş olabilir. Başı ağrıyordu başına masaj yapıyordum. Kızından iyi tanıyordum. Başında babası yoktu. Cinayet minayet yok böyle şeyler. Raporun incelemesini istiyorum. Hiçbir doktor bu raporu kabul etmez” dedi.

“BANA KOMPLO KURULMUŞ”

Olayla ilgili tutuklu yargılanan Yusuf K. “ Oradaki görevli kardeşinin emanetleri var imzala dedi okumadan imzaladım. Benim kardeşim define işiyle uğraşmaktan tutuklu Ecemle ilgili bir durumu yok. Alacaksınız dediler imzaladım. Avluya çıktığımızda başka bir görevli emanetinizi alın diye seslendi. İyi de sen nerden tanıyorsun beni. Adımı nereden biliyorsun. Demek ki bana bir komplo kurulmuş. Evime gittiğimde zarfı hiç açmadan kardeşim K.’ye verdim. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Varsa beni de ipe gönderin. 26 yıl devlet memurluğu yaptım kimseyi incitmedim. Bana verilen materyallerle ilgili suçlanıyorum. Bilinçli ve isteyerek almadım ki neden suçlanıyorum? Beni iki sivil aldı götürdü 4 gün boyunca ne yemek ne su veriyorlar doğru dürüst. Bu Sim kartı ne karartma ne de delili yok etme gibi hiçbir işlemim olmadı. Ben beraatımı istiyorum” dedi.

Nursel K. “Suçlamaları kabul etmiyorum. Biz her hafta Süleyman’ın ziyaretine gidiyorduk o günlerden bir gün verdiler. Emaneti K.’ye verdik. Ne Ecem’i tanıtım ne de kartı gördüm” ifadelerinde bulundu. Süleyman Karaya son sözü soruldu. Kara,” Kart benim için önemli bir delildi komiser seyri değiştirdi. Beraatımı istiyorum”dedi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti aradan sonra kararını verdi. Sanık Süleyman K.’nın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklar için ise kartı bilerek alındığı kanaatine varıldı. Etkin pişmanlık nedeniyle N.’nin 3 ay diğer sanıklar 6 ay ceza alınmasına karar verildi.