Safir ailesi 2020 vizyonu için Kocaeli’de buluştu

İlimizde yapılan toplantıya yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve kampüs müdürleri katıldı. Açılış konuşması yapan Kurucu Genel Müdür Dr. Cemil Keskin, yeni eğitim öğretim döneminde daha güçlü ve dinamik kadroyla tüm şubelerimizde öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve yabancı dil gelişimleri için çalışacaklarını ifade etti. Tüm şubelerin bulundukları il ve ilçelerde velilerin güvenini kazandıklarını dile getirdi. Yeni eğitim dönemi vizyonu hakkında fikirlerini paylaşan Kurucu Genel Müdür Dr. Cemil Keskin, 2019-2020 eğitim öğretim yılında istedikleri başarıya ulaştıklarını söyledi.

İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Keskin, 2020-2021 döneminde ise tüm kadrolarının her bir öğrencinin istediği başarıyı kazanması için gerekli motivasyona ve inanca sahip olduklarını ifade etti. Bunun içinde tüm imkânlarını seferber ettiklerini paylaştı. Genel Müdür Keskin, başta Kocaeli olmak üzere tüm kampüslerinin bulunduğu bölgelerde velilerin emanet ettiği evlatlarına en iyi akademik, sosyal, kültürel ve yabancı dil gelişimlerin uygulanması için kampüs müdürlerine talimatları verdiklerini söyledi. .