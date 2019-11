Prematüre doğan minikler buluştu

17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, bir dönem yoğun bakımda tedavi gören bebekler ve aileleri, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Nazlıhan Alkan, Başhekim Uzm. Dr. Ali Kaya ile Yenidoğan Yoğun Bakım ekibi katıldı.

Ailelerle tek tek sohbet eden Milletvekili Zeybek, “Çok zor günler geçirmişsiniz, bir anne olarak sizleri anlayabilirim. Ne mutlu ki bugün hepiniz çocuklarınızla birlikte buradasınız. Buna tanık olmak çok güzel. Davetlerinden ötürü VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’ne teşekkür ederim” dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Yeni Doğan Hekimi Uzm. Dr. Abdülkadir Eren yaptığı konuşmada, “Erken doğanlar, yeni doğan hekiminin ellerindeyse kazanır” sloganına inanıyoruz. Her yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nde ailelerimiz ve bebeklerimizle bir araya geliyoruz. Geçen yıl yine bu salonda sizlerle ve sizler gibi aileleri ve minik kahramanlarımızı ağırlamıştık. Değerli ekibimizi canı gönülden kutluyorum ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bu zorlu süreçte bizlere destek veren ailelere de sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Çocuk Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Melih Tugay da, “10 bebekten 1’i maalesef prematüre doğuyor ve bu oran her geçen gün artıyor. Siz değerli aileler günlerce umutla ve sabırla kapıda beklediniz. Sizlerin kucaklarınıza yavrularınızı vermek için gece gündüz demeden çalışan tüm ekibime bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Gülsüm Şahin ise “Sizleri burada karşımızda böyle sağlıklı görmek çok kıymetli. Emin olun yeni doğan ünitesindeki tüm bebeklerimizi sizlere bir an önce kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. İçeri giren her bebek bizlerin de bebeği oluyor. Güveniniz için teşekkür ederiz” dedi. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Serra Sarıoğlu da şunları söyledi: “Sizleri burada görmek çok güzel bir duygu. Bizler artık bir aile olduk. Bebeklerinize sevgi ve şefkatle baktığımızdan emin oldunuz. Verdiğiniz destekler için ben ve ekibim adına teşekkür ederim.”

Prematüre doğan bebekler, bir zamanlar aynı odayı paylaştıkları arkadaşlarıyla bu kez oyunlar oynadı. Yüzlerin güldüğü keyifli geçen etkinlikte söz alan prematüre bebek anneleri duygularını ve teşekkürlerini paylaştılar. Aileler hekimler ve hemşirelerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.