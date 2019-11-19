Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:33 TSİ- Spor G: Bugün 14:34 TSİ

RALLİ-KROS şampiyonları yine Körfez'de belirlenecek

2019 Türkiye Ralli-Kros Şampiyonası final yarışı 24 Kasım Pazar günü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Körfez Yarış Pisti'nde oluşturulan ralli-kros parkurunda gerçekleştirilecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

2019 Türkiye Ralli-Kros Şampiyonası final yarışı 24 Kasım Pazar günü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Körfez Yarış Pisti'nde oluşturulan ralli-kros parkurunda gerçekleştirilecek. 1.500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda, çoklu çıkış formatında koşulacak yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirilecek. Organizasyon, 24 Kasım Pazar sabahı idari ve teknik kontrolün ardından saat 10.00'daki serbest antrenmanlarla başlayacak. Saat 11.30'dan itibaren sıralama turlarına geçilirken, yarışmacılar 3 ayrı sıralama turunun ardından 15.00'te yarı final turları, 16.00'da da final turlarına başlayacak. 11.00-17.00 saatleri arasında da Historic Ralli otomobilleri ile Apex Masters Drift pilotlarının gösterileri pistteki tansiyonu daha da yükseltecek. Ayrıca Padok alanında tüm gün DJ performansı ve sürpriz aktiviteler de izleyicilerle buluşacak.

Bugün 14:33 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Antalya'da her şey istediğimiz gibiydi!.. mask
Antalya'da her şey istediğimiz gibiydi!..
Körfezli Süper Babaanne!.. mask
Körfezli Süper Babaanne!..
İşte Kocaelispor aşkı!.. mask
İşte Kocaelispor aşkı!..
Lider Dilovası yine rahat kazandı: 6-1 mask
Lider Dilovası yine rahat kazandı: 6-1
Kurak mevsimde gol yağmuru!.. mask
Kurak mevsimde gol yağmuru!..
Kanburoğlu ve Çoban’dan selam var mask
Kanburoğlu ve Çoban’dan selam var
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı mask
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar mask
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar

GALERİ

Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL