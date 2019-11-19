2019 Türkiye Ralli-Kros Şampiyonası final yarışı 24 Kasım Pazar günü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Körfez Yarış Pisti'nde oluşturulan ralli-kros parkurunda gerçekleştirilecek. 1.500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda, çoklu çıkış formatında koşulacak yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirilecek. Organizasyon, 24 Kasım Pazar sabahı idari ve teknik kontrolün ardından saat 10.00'daki serbest antrenmanlarla başlayacak. Saat 11.30'dan itibaren sıralama turlarına geçilirken, yarışmacılar 3 ayrı sıralama turunun ardından 15.00'te yarı final turları, 16.00'da da final turlarına başlayacak. 11.00-17.00 saatleri arasında da Historic Ralli otomobilleri ile Apex Masters Drift pilotlarının gösterileri pistteki tansiyonu daha da yükseltecek. Ayrıca Padok alanında tüm gün DJ performansı ve sürpriz aktiviteler de izleyicilerle buluşacak.
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RALLİ-KROS şampiyonları yine Körfez'de belirlenecek
2019 Türkiye Ralli-Kros Şampiyonası final yarışı 24 Kasım Pazar günü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Körfez Yarış Pisti'nde oluşturulan ralli-kros parkurunda gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz