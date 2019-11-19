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Karamürsel 3.Lig için ‘İnadına devam’ diyor

Karamürselspor, BAL 11. Grup’ta hız kesmeden zirve mücadelesine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta evinde, grubunun yenilmezlik unvanını koruyan takımlarından dev bütçeli Bigaspor ile karşılaşan ve 6 puan anlamı taşıyan maçta maalesef kazanamayan Sarı Lacivertliler, yine de yarışı bırakmıyor
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Bigaspor’u ağırlayan Karamürselspor, sergilediği futbolla taraftarı önünde 1 puan alarak, gruptaki şampiyonluk şansını sürdürdü. Tamamıyla kontrollü geçen maçın ilk yarısında Mustafa’nın sakatlanması ve ikinci yarıya değişiklikle başlaması, Karamürselspor’u olumsuz etkiledi ve 1 puan aldı. Geniş güvenlik önlemi altında yaklaşık 3 bin taraftarın izlediği maçın 90.dakikasında her takım da gol pozisyonlarına girmekte sıkıntı yaşadı.

HAKEMİN BÜYÜK HATASI

Ortada geçen maçın kırılma noktası maçın 85. dakikada yaşandı. Yardımcı hakem ve maçın hakemi, Bigasporlu futbolcunun ceza sahası içinde topla elle oynamasını görmedi ve penaltıyı vermedi. Maçın ardından Karamürselspor Antrenörü Cam Baki yaptığı açıklamada, “Derbi gibi bir maç oldu. İki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Biz grubun yenilmezlik unvanı olan takımıyla bütçe açısından geniş kadro ve yedek kulübesi olan bir takımla mücadele ettik. Çok iyi hazırlandık. Mutluyum futbolcularımın sergiledikleri oyunla… Mutsuzum Mustafa’nın ilk yarının sonlarında sakatlanması nedeniyle oyun sistemim değiştiği için. Mustafa sahada 90 dakika kalsaydı, biz Bigaspor’u yenebilirdik” dedi.

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