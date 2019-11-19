Karamürselspor teknik patronu Cem Baki, maç sonrasında transferler konusuna açıklık getirdi. Devre arasında nokta oyuncu alacaklarını belirten Baki “Devrede bir forvet bir de kanal oyuncusu yani 2 adam, direkt 11’de oynayabilecek kaliteli futbolcu alacağız. İkinci devreyle birlikte Karamürselspor başarılarını en üst düzeye çıkaracaktır. Futbolcularımı, sergiledikleri oyun anlayışıyla ve kalitesiyle yürekten kutluyorum” dedi.
Bugün 14:35 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:37 TSİ
Karamürsel kaliteli transferler yapacak
Karamürselspor teknik patronu Cem Baki, maç sonrasında transferler konusuna açıklık getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz