Karamürsel kaliteli transferler yapacak

Karamürselspor teknik patronu Cem Baki, maç sonrasında transferler konusuna açıklık getirdi. Devre arasında nokta oyuncu alacaklarını belirten Baki “Devrede bir forvet bir de kanal oyuncusu yani 2 adam, direkt 11’de oynayabilecek kaliteli futbolcu alacağız. İkinci devreyle birlikte Karamürselspor başarılarını en üst düzeye çıkaracaktır. Futbolcularımı, sergiledikleri oyun anlayışıyla ve kalitesiyle yürekten kutluyorum” dedi.