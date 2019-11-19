Çardak konusundaki yanılgım için özür dilerim

Türengül açıklamasında, yanılgısından ötürü özür diledi. Türengül açıklamasında “Gölcükspor’da görev yapan bu ekibin ve özellikle başkan olarak Hüseyin Çardak’ın işbaşına gelmesi için 4 senedir büyük mücadele verenlerden bir tanesiyim, bunu da Gölcükspor ile yakından ilgilenen kamuoyu bilir. Çünkü benim Hüseyin Çardak ile yıllara dayalı dostluğum, abi kardeşliğim vardı. (Ben dost olduğumuzu zannetmişim meğer)… Bir de Gölcükspor’da son 3-5 yıldır yaşanan başarısızlıklardan ve ekonomik problemlerden bu ekiple çıkabileceğimize inanmaktaydım” dedi.

İTE KAKA GETİRDİK

Türengül daha sonra şu görüşlere yer verdi: Göreve başladıktan hemen sonra başlayan bu güne kadar ite kaka getirdiğimiz süreçte ben ve bazı yöneticilerle, başkan Hüseyin Çardak’ın kulübü yönetme, daha doğrusu yönetememesi anlamında fikir uyuşmazlıklarımız oldu. Uyuşmazlıkların olması da gayet doğal çünkü yönetim kurulu 21 kişiden oluşuyordu ve her bir yönetim kurulun üyesinin kendi fikirleri vardı. Yapılması gereken ortak akıl ile doğru kararları yönetim kurulunda birlikte almaktı. Fakat burada başkana yaptığımız bütün ikazlara rağmen, yanlış aldığı kararlarda diretmesi bardağı taşıran damla oldu.

HÜLLE İLE FUTBOLCU VERDİ

Neydi yapılan yanlışlar… Birincisi, Kartepespor’da bulunan 3 futbolcuyu Gölcük Karadenizspor istiyor. Kartepespor bu futbolcuları ancak profesyonel bir kulübe verebileceğini, Karadeniz’e veremeyeceğini söylüyor, alt yapı yöneticisinin muhalefetine ve tepkisine rağmen, Hüseyin başkan devreye giriyor ve futbolcuları Gölcükspor’a alıp hülle ile Karadenizspor’a veriyor. Altyapı yöneticisi ve bizlerin tepkisi Karadenizspor tüzel kişiliği ile alakalı değildir. Karadenizspor da diğer amatör kulüpler gibi Gölcük gençliğine faydalı çalışmalar yapmakta ve bir misyon üslenmektedir.

SESSİZ KALDI

Başka neydi…? Bir alt yapı hocasına, takımın da oynatması için futbolcu dayatan bir yönetici “Ya oynatırsın ya da bırakırsın” tehdidine başkan sessiz kalıyor. Başka yine bir altyapı sorumlusunun alt yapıda görevli yöneticideki paraların hesabını sorgulamasına seyirci kalıyor Başkan. Yönetim Kurulu toplantısında bununla ilgili ciddi münakaşalar çıkmasına rağmen Başkan bu münakaşanın çıkış sebebini ve hocaya bir yaptırım uygulayacağına bu olayda adı geçen yöneticinin kendisine karşı davranışlarını sorguluyor.

3 YÖNETİCİ İLE KARAR ALIYORLAR

Diğer bir konu ise, 3. haftadan itibaren etrafındaki birkaç yöneticiyle hoca arayışına başlayıp Karacabey mağlubiyetinden hemen sonra daha Karacabey’den çıkmadan Taner hocanın gönderilmesine karar veriyor. Hatta Karacabey’den Gölcük’e hareket eden araçta bulunan başkan ve üç yönetici bazı hoca isimleri üzerinde görüşüp, bir hoca ismine karar veriyorlar. Hoca ismi o araçtan basına sızdırılıyor.

5 DAKİKADA TANER GÜLLERİ’Yİ GÖNDERECEKLERDİ, ENGEL OLDUK

Böyle olmasının yanlış olacağını, 6-7 yönetici daha olduğunu, Gölcük’te tüm yönetim kurulu üyelerinin toplantıya çağrılması gerektiğini ve bu kararın yönetimde görüşülmesi gerektiğini söyleyerek orada bu kararın alınmasına engel olduk. Gölcük’e geldiğimizde toplantı yapıldı. 5 dakikada Taner hocanın gönderilmesine karar vermeye kalktılar. Sağduyulu birkaç yöneticinin de desteği ile bu kararın alınmasına engel olduk. Bizler o günkü şartlarda Gölcükspor için doğru olanı yaptığımıza da eminiz. Bir hoca değişikliği kaosu yaratsaydık eğer, takip eden 2 haftada son dakikalarda attığımız gollerle puanlar aldık, alamayabilirdik. Gölcükspor şu anda daha vahim bir durumda olabilirdi.

KENDİSİNİ GARANTİ ALTINA ALDI

Hüseyin Çardak sezon başı Ağustos ayında SSK yapılanması için kardeşinin üzerine ruhsatlı aracını teminat olarak SGK’ya vermesinin karşılığında (bu borç 2021’de bitecek) Gölcük Spor Kulübü’nün bu borçlanmayı ödeyememesi durumunda yönetim kurulu kararı ile kendisini garanti altına aldırmasına rağmen, yani 2021’de bitecek olan teminat karşılığında Aralık ayına 100.000 TL. bedelli senet almıştır. Bu davranışta bizlere çok tartışılır ve kabul edilebilir gelmemiştir.

BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA

En son bardağı taşıran olay da bir altyapı hocasının, Gölcükspor yöneticisi ve Futbol Şube Sorumlusu sıfatımdan dolayı, direkt beni hedef alarak yaptığı saygısızlık. (Sana ne, sen ne karışıyorsun, sen kimsin sözlerini kullanması). Gölcük Belediyesi personeli olan bu hocanın belediyeye geri yollanmasını talep ettim. Bunun olmaması durumunda yönetim kurulundaki görevime devam edemeyeceğimi başkanın kendisine söylememe rağmen, yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun bu hocanın “Yönetim kurulu üyesine davranışı yanlıştır, gereken karar verilmelidir” demelerine rağmen, Hüseyin Çardak, bu hocanın takımda kalması yönünde kararını açıklamıştır.

O’NUN DEĞİL, YÖNETİMİN SAYESİNDE

Kısacası doğru ve haklı tarafta olmama rağmen, ne haklılığımı, ne de dostluğumuzu önemsemiştir. Bu vefasız, sevgisiz, yalan ve riya dolu arkadaşla yola devam edebilme ihtimalim artık kalmamıştır. Şu anda Gölcükspor ekonomik ve sportif olarak iyileşmeye doğru yol alıyorsa, emin olun bu başkanın başarısından ziyade, yönetim kurulunun başarısıdır. Çünkü başkan taahhütlerini yerine getirmemiş ve başka yöneticilerin katkıları ile bugünlere gelmişizdir.

TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Şu anda mevcut yöneticilerimizden 1 tanesi 200.000 TL. Gölcükspor’a borç vermişken, başkan göreve gelirken Gölcükspor’a bağışlamayı taahhüt ettiği meblağı dahi daha bağışlamamıştır. Ayrıca Gölcükspor’ un geçen dönemki Başkanı Ahmet Şahin dahi, bizim dönemimizde Gölcükspor’a başkan ve yönetim kurulu üyelerinden daha fazla miktarda borç vermiştir.

NİYETLERİ BAŞKAYMIŞ

Yola çıkarken hep bir şey söyledim, biz buraya kimseyi işinden, ekmeğinden etmeye, kimseden rövanş almaya, intikama gelmiyoruz. Geçmiş dönemlerin yanlışlarından ders çıkararak, daha güzelini daha iyisini yapmaya gayret etmeliyiz. Geçmişle uğraşacağımıza önümüze bakmalıyız. Ancak olmadı başkan ve bazı yöneticilerimizin niyetleri başkaymış. Bizim dostluğumuzu kullanarak hedeflerine ulaştılar.

BÜYÜK YANILGIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Benim Gölcükspor sevdamı bilen bilir. Çok iyi niyetlerle çok güzel bir ekiple çıkmış olduğum bu yolculuğu, şimdilik noktalıyorum. Gölcükspor kulübündeki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın, camianın da affına sığınarak görevimden istifa ettiğimi bildirir, bize güvenenlerden, destek veren dostlardan, eski başkan Ahmet Şahin’den ve Gölcükspor kamuoyundan bu büyük YANILGIM için özür dilerim…