Milli tatil bitti, Periler pota başı yapıyor

Milli maç arası öncesinde tatile girerken, İzmit’te ağırladığı Ormanspor’a 83-80 yenilen takım, bir başka Ankara ekibiyle Başkent’te karşılaşacak. Ankara DSİ Etlik Spor Salonu’nda 16.00’da başlayacak maçta Botaşspor’la karşılaşacak ekip, cuma günü yolculuk yapacak. Milli maç serisinden sonra yeniden çalışmalara başlayan takım, 6.hafta maçını kazanarak tırmanışa geçmek istiyor. Şu ana kadar oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 3 yenilgi alan takım, 8. sırada yer alıyor.