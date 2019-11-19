İzmit Belediye küme düştü

İzmit Belediyesi Güreş Takımı, Serbest Güreş Süper Ligi’nde küme düştü. Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Bahçelievler Spor, Çorum Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehirsporlu rakiplerini yenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, Ankara ASKİ Spor Kulübü ile berabere kaldı. İstanbul Bahçelievler Belediyespor ve Kocaeli İzmit Belediyespor takımlarının Serbest Güreş Süper Ligi’ne veda ettikleri karşılaşmalarda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye 3’üncüsü oldu. Süper Lig’de şampiyonluk ipini ise Ankara İlbank Spor Kulübü göğüsledi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor rakibine 7-3 yenilirken ikinci sırayı aldı. Balıkesir’e yenilen 8-2 yenilen İzmit Belediyespor 1.Lig’e düştü.