Dev Adamlar 4.vitese taktı

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Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L)’nde ilimizi temsil eden Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, zorlu İzmir deplasmanından galip ayrıldı
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5 maçtan 4  galibiyet çıkarmayı başaran Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, deplasmanda lider Bornova Bossan Spor’a konuk oldu. İddialı İzmir temsilcisini üstün bir oyunla 64-50’lik skorla yenen Mavi Beyazlılar ligde önemli bir galibiyet almayı başardı. Zorlu İzmir deplasmanında oyuna hâkim başlayan Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı ilk çeyreği 12-20 önde kapattı. Maç boyunca hakimiyetini sürdüren mavi beyazlılar 23-40, 45-51 ve 50-64 skorlar ile maçtan galip ayrıldı. Ligde oynadığı 5 maçta 4. galibiyetini alan temsilcimizde Cem Han 22, kaptan Sertay Gürsu 11 sayı ile en skorer isimler oldu.

‘TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ’

23 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de Geçit Spor Basketbol takımını ağırlayacak olan Kağıtspor’un baş antrenörü Hakan Köseoğlu “Takım adına her şey güzel gidiyor. Güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Bu hafta evimizde oynayacağız. Bizim için ligdeki tüm maçlar önemli. Tüm taraftarımızı maça bekliyoruz, onların desteğine ihtiyacımız var, zorlu bir maç bizleri bekliyor” dedi.

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