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Gölcüklü Sultanlar’ın fendi Y.Kaptan’ı yendi 3-0

Kocaeli Küçük Kızlar voleybol Ligi’nde fırtına gibi esen Gölcük Belediyespor takımı, İzmit Yahyakaptan Spor’u 3-0 ile geçerek güzel bir galibiyet aldı.
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Kocaeli Küçük Kızlar voleybol Ligi’nde fırtına gibi esen Gölcük Belediyespor takımı, İzmit Yahyakaptan Spor’u 3-0 ile geçerek güzel bir galibiyet aldı. Lige bugün 3 maçla devam edilecek. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda 18.30’da başlayacak maçta Kocaeli Gelişimspor ile Yenikent B takımları karşılaşacak. Bu maçın hemen ardından 20.00’de DSİspor A ile İhsaniyespor A mücadelesi var. Günün bir diğer maçı ise Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Kocaeli GHSK ile Değirmendere-B maçı saat 19.00’da başlayacak.

Bugün 14:42 TSİ - Spor

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