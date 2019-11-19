Kocaeli Küçük Kızlar voleybol Ligi’nde fırtına gibi esen Gölcük Belediyespor takımı, İzmit Yahyakaptan Spor’u 3-0 ile geçerek güzel bir galibiyet aldı. Lige bugün 3 maçla devam edilecek. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda 18.30’da başlayacak maçta Kocaeli Gelişimspor ile Yenikent B takımları karşılaşacak. Bu maçın hemen ardından 20.00’de DSİspor A ile İhsaniyespor A mücadelesi var. Günün bir diğer maçı ise Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Kocaeli GHSK ile Değirmendere-B maçı saat 19.00’da başlayacak.
Bugün 14:42 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:44 TSİ
Gölcüklü Sultanlar’ın fendi Y.Kaptan’ı yendi 3-0
Kocaeli Küçük Kızlar voleybol Ligi’nde fırtına gibi esen Gölcük Belediyespor takımı, İzmit Yahyakaptan Spor’u 3-0 ile geçerek güzel bir galibiyet aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz